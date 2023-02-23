Дэн Мильштейн: «Зайцев приедет в «Чикаго» не раньше, чем через неделю. Занимаемся получением рабочей визы в США»

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Никита Зайцев сможет присоединиться к «Чикаго» только через неделю.

Об этом рассказал агент игрока Дэн Мильштейн. Напомним, «Блэкхокс» получили 31-летнего россиянина, а также выборы во 2-м раунде драфта-2023 и в 4-м раунде драфта-2026 в обмен на будущую компенсацию «Оттаве».

«Никита очень доволен обменом в «Чикаго». Он с нетерпением ждет тот день, когда сможет присоединиться к команде.

Во время обмена на флажке было три варианта, «Чикаго» оказался самым оптимальным клубом. Поэтому Зайцев с удовольствием едет в «Блэкхокс». Кстати, «Чикаго» не находился в списке, куда игрока нельзя было обменять. Никита всегда ставил этот клуб в приоритете.

Никита приедет в «Чикаго» не раньше, чем через неделю. Сейчас мы занимаемся получением рабочей визы в США, так как он трудился в Канаде. Только после этого будет можно присоединиться к команде», – сказал Мильштейн.

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1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Для Никиты это шанс снова закрепиться в НХЛ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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