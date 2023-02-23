Дэн Мильштейн: «Зайцев приедет в «Чикаго» не раньше, чем через неделю. Занимаемся получением рабочей визы в США»

сможет присоединиться к «Чикаго» только через неделю.

Об этом рассказал агент игрока . Напомним, «Блэкхокс» получили 31-летнего россиянина, а также выборы во 2-м раунде драфта-2023 и в 4-м раунде драфта-2026 в обмен на будущую компенсацию «Оттаве».

«Никита очень доволен обменом в « ». Он с нетерпением ждет тот день, когда сможет присоединиться к команде.

Во время обмена на флажке было три варианта, «Чикаго» оказался самым оптимальным клубом. Поэтому Зайцев с удовольствием едет в «Блэкхокс». Кстати, «Чикаго» не находился в списке, куда игрока нельзя было обменять. Никита всегда ставил этот клуб в приоритете.

Никита приедет в «Чикаго» не раньше, чем через неделю. Сейчас мы занимаемся получением рабочей визы в США, так как он трудился в Канаде. Только после этого будет можно присоединиться к команде», – сказал Мильштейн.