Зайцев об игре против «Оттавы»: «Я очень переживал. Четыре года провел в этой команде, для меня это был важный матч»

сообщил, что очень переживал в матче против «Сенаторс» (5:0).

Ранее «Оттава» обменяла защитника в «Чикаго».

– Никита, с какими чувствами вы сейчас играли против «Оттавы», где вы провели последние четыре сезона?

– Чувство было немного странное. Я очень переживал. На самом деле, четыре года провел в этой команде. Поэтому естественно, что для меня это был важный матч. Я эту игру принимал персонально.

У нас сейчас другая команда, половина новых ребят. Поэтому здесь в «Чикаго» сейчас все начинается с чистого листа. Мы хотим построить что-то новое, и наступает очень интересное время. Сейчас все игры будут напряженными, на них нужно настраиваться, к ним готовиться.

– Не ловили себя на мысли, что хотите поехать на инстинкте на другую лавку?

– Нет, такого чувства не возникало.

– Как вообще состоялся ваш обмен в «Чикаго»? Стало ли это для вас неожиданностью?

– К этому шло, естественно. Поэтому мы были к этому готовы. Спокойненько собрали вещи и поехали дальше, – сказал защитник « ».