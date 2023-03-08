Зайцев об игре против «Оттавы»: «Я очень переживал. Четыре года провел в этой команде, для меня это был важный матч»
Никита Зайцев сообщил, что очень переживал в матче против «Сенаторс» (5:0).
Ранее «Оттава» обменяла защитника в «Чикаго».
– Никита, с какими чувствами вы сейчас играли против «Оттавы», где вы провели последние четыре сезона?
– Чувство было немного странное. Я очень переживал. На самом деле, четыре года провел в этой команде. Поэтому естественно, что для меня это был важный матч. Я эту игру принимал персонально.
У нас сейчас другая команда, половина новых ребят. Поэтому здесь в «Чикаго» сейчас все начинается с чистого листа. Мы хотим построить что-то новое, и наступает очень интересное время. Сейчас все игры будут напряженными, на них нужно настраиваться, к ним готовиться.
– Не ловили себя на мысли, что хотите поехать на инстинкте на другую лавку?
– Нет, такого чувства не возникало.
– Как вообще состоялся ваш обмен в «Чикаго»? Стало ли это для вас неожиданностью?
– К этому шло, естественно. Поэтому мы были к этому готовы. Спокойненько собрали вещи и поехали дальше, – сказал защитник «Чикаго».
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