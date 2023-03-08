Зайцев об обмене в «Чикаго»: «Я всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Для меня это обычное состояние»

Теги Оттава Чикаго НХЛ Никита Зайцев Матч ТВ Хоккей

Никита Зайцев отметил, что всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются.

Защитник прокомментировал свой обмен из «Оттавы» в «Чикаго».

– Правда, что вы давно хотели перебраться из Канады в США?

– Скажу так, что мне нравилось играть в Оттаве. Я себя чувствовал там как дома. У меня в самом деле там был свой дом, я знал много хороших людей. Там все классные ребята, отличный коллектив и прекрасная атмосфера. Я себя очень комфортно чувствовал.

– И пресса не настолько лютая, как в Канаде.

– Я так понял, что в раздевалке «Чикаго Блэкхокс» очень много журналистов. Не скажу, что меньше, чем в «Оттаве». А после «Торонто» я уже спокойно отношусь к прессе.

– Как вы смотрите на то, что «Чикаго» сейчас входит в полосу перестройки?

– Да отлично. Я всю свою карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Можно сказать, для меня это обычное состояние, – сказал защитник «Чикаго».

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4 комментария

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Ko Vi
Ответ srs
Бедняшкам из фахаэр приходиться возить евротур’ на сами ОИ(который конечно без известных игроков там никому не нужен и не должен проводится) и называть примитивно-отсталый какей хоккеем Будущего... понять и проститъ наверное
только ФХР на ОИ команду отправляет? если ФХР "бедняшка", то кто же тогда остальные федерации, кроме финнов и немцев, которые даже мимо финалов пролетели? 😁
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+1
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srs
Ответ srs
Заяц просто лучше подходит к откатному чемпионату тут, а не там. Ну потребовалось ему некоторое время, чтобы прийти к пониманию. Ничего страшного. После Чик в АБ? Что то сливные сезоны там подзатянулись. Тупо Участие в ПО с такими условиями что там созданы это именно так и называется в формате Кахаэль на самом деле. Хотя это все маскируют под разными предлогами сидя у бюджета. Нужно помочь оттолкнуться ото дна ведь. Хоть играть начать результативно, красиво со стремлением к эффективности, а не пытаться мешать делать это другим больше мешая себе. Самое главное нанося вред Интересам сборной где реальных побед нет. Откуда им взяться если зелёные ярко-мыслящих, исключительной степени креативных ребят не поставляют
Бедняшкам из фахаэр приходиться возить евротур’ на сами ОИ(который конечно без известных игроков там никому не нужен и не должен проводится) и называть примитивно-отсталый какей хоккеем Будущего... понять и проститъ наверное
0
-3
-3
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srs
Ответ wolkov
ну так это потому, что по меркам нхл ты посредственный защ, который и нужен в ребилде, чтобы сливать сезоны🤣🤣🤣
Заяц просто лучше подходит к откатному чемпионату тут, а не там. Ну потребовалось ему некоторое время, чтобы прийти к пониманию. Ничего страшного. После Чик в АБ? Что то сливные сезоны там подзатянулись. Тупо Участие в ПО с такими условиями что там созданы это именно так и называется в формате Кахаэль на самом деле. Хотя это все маскируют под разными предлогами сидя у бюджета. Нужно помочь оттолкнуться ото дна ведь. Хоть играть начать результативно, красиво со стремлением к эффективности, а не пытаться мешать делать это другим больше мешая себе. Самое главное нанося вред Интересам сборной где реальных побед нет. Откуда им взяться если зелёные ярко-мыслящих, исключительной степени креативных ребят не поставляют
+1
-1
0
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wolkov
ну так это потому, что по меркам нхл ты посредственный защ, который и нужен в ребилде, чтобы сливать сезоны🤣🤣🤣
+3
-8
-5
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