Зайцев об обмене в «Чикаго»: «Я всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Для меня это обычное состояние»

отметил, что всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются.

Защитник прокомментировал свой обмен из «Оттавы» в «Чикаго».

– Правда, что вы давно хотели перебраться из Канады в США?

– Скажу так, что мне нравилось играть в Оттаве. Я себя чувствовал там как дома. У меня в самом деле там был свой дом, я знал много хороших людей. Там все классные ребята, отличный коллектив и прекрасная атмосфера. Я себя очень комфортно чувствовал.

– И пресса не настолько лютая, как в Канаде.

– Я так понял, что в раздевалке «Чикаго Блэкхокс» очень много журналистов. Не скажу, что меньше, чем в «Оттаве». А после «Торонто» я уже спокойно отношусь к прессе.

– Как вы смотрите на то, что «Чикаго» сейчас входит в полосу перестройки?

– Да отлично. Я всю свою карьеру в играл в командах, которые перестраиваются. Можно сказать, для меня это обычное состояние, – сказал защитник «Чикаго».