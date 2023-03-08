«Мы вернемся на шестой матч». Тренер «Витязя» Буцаев после 1-3 в серии с «Локомотивом»

Теги Локомотив Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев заявил о желании обыграть «Локомотив» в пятом матче.

Подмосковный клуб уступил ярославской команде (2:3 2ОТ, 1-3 в серии) в четвертой игре серии Кубка Гагарина.

«Всегда неприятно проигрывать, тем более в таком матче. Благодарность ребятам за игру, за волю и характер.

Тем и прекрасен хоккей, что такие матчи закаляют. Едем в Ярославль и вернемся сюда на шестой матч. Нужно взять за основу то, как играли [в четвертой игре].

Любой команде нельзя давать вести в счете, это всегда тяжело, тем более в плей-офф. Соперники уже друг друга изучили. Мы отталкивались от того, как мы будем играть.

Шансы всегда есть. Любой будет цепляться. Снова повторю, что мы сюда вернемся на шестой матч», – сказал Буцаев.

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6 комментариев

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Евгений Исаев
Ответ wolkov
витьки вчера морально сломались, плюс физика закончилась, 2 ОТ вообще стояли уже. Дожмем. А вот сева вас потрепает, не сомневайся
Что-то ты все яйца в одну корзину сложил. Кто кого дожмет? Кого сева трепать будет?
Разберись и доложи, как положено!
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angry horse
Ответ wolkov
витьки вчера морально сломались, плюс физика закончилась, 2 ОТ вообще стояли уже. Дожмем. А вот сева вас потрепает, не сомневайся
мне на Севу плевать, у нас Локомотив в соперниках 😎
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Дядя Федор Макларен
С буками что ли договорились?))
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wolkov
Ответ angry horse
Попробуют, сомневаешься что ли?🧐
витьки вчера морально сломались, плюс физика закончилась, 2 ОТ вообще стояли уже. Дожмем. А вот сева вас потрепает, не сомневайся
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angry horse
Ответ wolkov
ахахахаха, ну давай, попробуй
Попробуют, сомневаешься что ли?🧐
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wolkov
ахахахаха, ну давай, попробуй
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