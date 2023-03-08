«Мы вернемся на шестой матч». Тренер «Витязя» Буцаев после 1-3 в серии с «Локомотивом»

Тренер « » заявил о желании обыграть « » в пятом матче.

Подмосковный клуб уступил ярославской команде (2:3 2ОТ, 1-3 в серии) в четвертой игре серии Кубка Гагарина.

«Всегда неприятно проигрывать, тем более в таком матче. Благодарность ребятам за игру, за волю и характер.

Тем и прекрасен хоккей, что такие матчи закаляют. Едем в Ярославль и вернемся сюда на шестой матч. Нужно взять за основу то, как играли [в четвертой игре].

Любой команде нельзя давать вести в счете, это всегда тяжело, тем более в плей-офф. Соперники уже друг друга изучили. Мы отталкивались от того, как мы будем играть.

Шансы всегда есть. Любой будет цепляться. Снова повторю, что мы сюда вернемся на шестой матч», – сказал Буцаев.