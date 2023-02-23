Генменеджер «Чикаго» о Зайцеве: «Мы получили защитника уровня НХЛ. Он добавит нам глубины в обороне»
Генменеджер «Чикаго» оценил переход защитника Никиты Зайцева в результате обмена с «Оттавой».
«Мы получили защитника уровня НХЛ и очень ценный капитал в преддверии драфтов (выборы во 2-м раунде драфта-2023 и в 4-м раунде драфта-2026 - прим. Sports.ru).
Никита добавит нам глубины справа в обороне, ждем с нетерпением, что он скоро к нам присоединится», – сказал Кайл Дэвидсон.
Правда контракты нападающих, на следующий год занимают в платежке всего 14 млн (а это 9 человек между прочим), так что могут себе позволить.
Интересно, Кейн после обмена вернется летом сюда, молодняк вести за собой?