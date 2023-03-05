Лучевников о матче с «Нефтехимиком»: «Была конкретная установка – реже удаляться, не отвечать на провокации»

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Константин Лучевников Хоккей

Константин Лучевников высказался после матча против «Нефтехимика» (4:1, 2-1).

– Непростой матч, но в плей-офф все будут такими. Команды бьются, нужно терпеть и работать.

– Если сравнивать с предыдущим матчем, то сегодня было меньше стычек. Уделили этому внимание?

– Да, во второй игре серии мы много удалялись, отвечали на провокации. Сегодня была конкретная установка – реже удаляться, не отвечать на провокации.

– Чем еще сегодняшний матч отличался от двух домашних?

– Не было значительных отличий, такая же боевая игра, – сказал защитник «Ак Барса».

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