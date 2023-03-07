Директор «Спартака»: «У клуба будет новый главный тренер. Больше ничего добавить не могу. Скажу так, что пишут в интернете – это слухи»

Теги Спартак Алексей Заварухин КХЛ Роман Беляев Р-Спорт Хоккей

У «Спартака» будет новый главный тренер в следующем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Роман Беляев

Напомним, «Спартак» начинал сезон-2022/23 под руководством тренера Бориса Миронова. Его сменил Игорь Гришин, который ушел в отставку в феврале. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Заварухин.

«У «Спартака» в следующем сезоне будет новый главный тренер. Больше я ничего добавить не могу. Скажу так, что пишут в интернете – это слухи.

Сложно сказать, останется ли Алексей Заварухин. Команда в ближайшее время соберется после небольшой паузы, мы сядем и обсудим сезон вместе с Алексеем и тренерами. Они должны будут подвести итоги со своей стороны, сказать, что у них не получилось и по каким причинам. А дальше, возможно, кто-то из тренеров получит от нас предложение остаться в системе.

Но когда ты предлагаешь, тренеры могут отказаться, у них могут быть свои планы. Сейчас у тренерского штаба контракт до 30 апреля», – сказал Беляев.

По итогам регулярного чемпионата клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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3 комментария

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генгбенг
мне нравился этот чувак из Жмурок
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Кеша
Прекращайте издеваться над легендарным клубом . Последнее чемпионство в 1976 году . Последний трофей бронза 1992 года .
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Bartez1986
успел немало охренеть, пока не увидел, что это хоккейный раздел
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