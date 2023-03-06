Тренер «Адмирала» Тамбиев получил предложение от не попавшего в плей-офф клуба КХЛ
Клуб КХЛ сделал предложение главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву.
Об этом сообщил Михаил Зислис.
«Я знаю, что сейчас одно предложение у него есть. Он – фаворит одного клуба, который не попал в плей-офф.
У «Адмирала» шансов удержать его не будет при таком интересе и при таком своевременном подключении к переговорам. Во Владивостоке он вряд ли останется по той информации, которая просачивается», – сказал журналист.
На данный момент дальневосточники проводят серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2-1 в серии). В регулярном чемпионате «Адмирал» занял седьмое место в таблице Восточной конференции.
В этом сезоне в плей-офф не попали «Трактор», «Амур», «Барыс», «Спартак», «Куньлунь» и «Сочи».
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