Тренер «Адмирала» Тамбиев получил предложение от не попавшего в плей-офф клуба КХЛ

Теги Трактор Амур Спартак КХЛ Барыс Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Михаил Зислис Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

Клуб КХЛ сделал предложение главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву.

Об этом сообщил Михаил Зислис.

«Я знаю, что сейчас одно предложение у него есть. Он – фаворит одного клуба, который не попал в плей-офф.

У «Адмирала» шансов удержать его не будет при таком интересе и при таком своевременном подключении к переговорам. Во Владивостоке он вряд ли останется по той информации, которая просачивается», – сказал журналист.

На данный момент дальневосточники проводят серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2-1 в серии). В регулярном чемпионате «Адмирал» занял седьмое место в таблице Восточной конференции.

В этом сезоне в плей-офф не попали «Трактор», «Амур», «Барыс», «Спартак», «Куньлунь» и «Сочи».

15 комментариев

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Михаил Барвинский
Барыс или Спартак!
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Crosby174
Только не в Трактор. Скорее всего речь о казахах. Тем более он уже тренировал в тех краях, ещё в ВХЛ.
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hett
Куньлунь 🤔
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kupix
Ответ Олег
Либо трактор или Спартак.
У Трактора Гатиятулин остаётся
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Vasyamarch91
Ответ Саша Чугунков
Квартальный же у Спартака будет
Пока не факт
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Dundee
Ответ Евгений Мешков
да поди в Амур собрался)) а что? переезжать недалеко
Были слухи, что Скудра в Амур придёт
+1
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Михаил Качалов
Ответ Alexander Tsygankov
Если уйдёт, то в следующем сезоне какая то другая противная команда будет выигрывать и показывать скучный хоккей😂
Для него лудше остаться и продолжать развивать дальний восток
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Саша Чугунков
Ответ Vasyamarch91
Спартак?
Квартальный же у Спартака будет
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иван
В Сочи его епта
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John Tavares #91
Если Трактор, то было бы интересно
+5
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Darkhan Darkhan
Барыс?
+3
-1
+2
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Евгений Мешков
да поди в Амур собрался)) а что? переезжать недалеко
+7
0
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Alexander Tsygankov
Если уйдёт, то в следующем сезоне какая то другая противная команда будет выигрывать и показывать скучный хоккей😂
+11
-1
+10
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Олег
Ответ Vasyamarch91
Спартак?
Либо трактор или Спартак.
+3
-1
+2
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Vasyamarch91
Спартак?
+4
-1
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