Тренер «Адмирала» Тамбиев получил предложение от не попавшего в плей-офф клуба КХЛ

Клуб КХЛ сделал предложение главному тренеру « » .

Об этом сообщил Михаил Зислис.

«Я знаю, что сейчас одно предложение у него есть. Он – фаворит одного клуба, который не попал в плей-офф.

У «Адмирала» шансов удержать его не будет при таком интересе и при таком своевременном подключении к переговорам. Во Владивостоке он вряд ли останется по той информации, которая просачивается», – сказал журналист.

На данный момент дальневосточники проводят серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2-1 в серии). В регулярном чемпионате «Адмирал» занял седьмое место в таблице Восточной конференции.

В этом сезоне в плей-офф не попали « », «Амур», « », «Спартак», «Куньлунь» и «Сочи».