Квартальнов не договорился со «Спартаком» о контракте. Тренер может возглавить «Трактор» («Матч ТВ»)

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Дмитрий Квартальнов не договорился со «Спартаком» о контракте и может возглавить «Трактор».

Как сообщает «Матч ТВ», руководство московского клуба не устроили финансовые запросы 56-летнего специалиста. 

Теперь он может возглавить «Трактор», который не вышел в плей-офф по итогам текущего Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Квартальнов ранее возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

С ЦСКА он стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

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