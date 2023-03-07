Зислис о Квартальнове: «Его шансы возглавить «Трактор» примерно равны моим стать генменеджером «Авангарда»

Теги Авангард Трактор Спартак Дмитрий Квартальнов КХЛ Михаил Зислис Хоккей

Михаил Зислис уверен, что Дмитрий Квартальнов не возглавит «Трактор». 

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что тренер не договорился о контракте со «Спартаком» и может возглавить челябинский клуб. 

«Не люблю опровергать коллег. Все мы делаем одну работу и тоже можем иногда ошибаться.

Но прямо сейчас шансы Дмитрия Квартальнова возглавить «Трактор» примерно равны моим шансам стать генеральным менеджером «Авангарда».

А мне из Омска никто почему-то не звонил 😢», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале. 

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1 комментарий

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саша константинов
Поздравляю с позицией генменеджера Зислис надеюсь сотрудничество будет удачным
+3
0
+3
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