Зислис о Квартальнове: «Его шансы возглавить «Трактор» примерно равны моим стать генменеджером «Авангарда»
Михаил Зислис уверен, что Дмитрий Квартальнов не возглавит «Трактор».
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что тренер не договорился о контракте со «Спартаком» и может возглавить челябинский клуб.
«Не люблю опровергать коллег. Все мы делаем одну работу и тоже можем иногда ошибаться.
Но прямо сейчас шансы Дмитрия Квартальнова возглавить «Трактор» примерно равны моим шансам стать генеральным менеджером «Авангарда».
А мне из Омска никто почему-то не звонил 😢», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.
1 комментарий