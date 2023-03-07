Зислис о Квартальнове: «Его шансы возглавить «Трактор» примерно равны моим стать генменеджером «Авангарда»

уверен, что не возглавит «Трактор».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что тренер не договорился о контракте со « » и может возглавить челябинский клуб.

«Не люблю опровергать коллег. Все мы делаем одну работу и тоже можем иногда ошибаться.

Но прямо сейчас шансы Дмитрия Квартальнова возглавить « » примерно равны моим шансам стать генеральным менеджером « ».

А мне из Омска никто почему-то не звонил 😢», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.