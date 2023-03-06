Шашков о поражении от «Авангарда»: «Фортуна была на их стороне. «Сибирь» больше владела инициативой, поддавливала»

высказался о поражении от « » в третьем матче серии Кубка Гагарина.

« » проиграла игру со счетом 3:4 (1-2 в серии).

– Очень много удалений, то одни владели инициативой, то другие. Если судить по броскам, то, наверное, где-то мы чуть-чуть больше владели инициативой.

– Вы пытались сыграть на эмоциях?

– Удалениями соперник воспользовался, хотя где-то с лету забили. Повезло им, скажем так. На эмоциях хотели сыграть, потому что домашняя арена гонит нас вперед. Где-то маленечко сегодня фортуна была на их стороне.

– В прошлой встрече не было боевого духа?

– Сегодня он был, это 100%. Но бились до конца, хотели при счёте 1:4 вытащить этот матч.

– Какое настроение в раздевалке после матча?

– Сначала обидно, что проиграли. Потом переосмысливаешь матч, понимаешь, что мы где-то больше владели, где-то поддавливали. Но нужно сделать правильные выводы и идти дальше.

– Какое послание тренеры дали после игры?

– Просто не вешать носы, готовиться дальше, плей-офф играют до четырёх побед, счёт 1-2 ничего не значит, надо готовиться к следующему матчу, – сказал нападающий «Сибири».