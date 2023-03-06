Шашков о поражении от «Авангарда»: «Фортуна была на их стороне. «Сибирь» больше владела инициативой, поддавливала»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Никита Шашков Хоккей

Никита Шашков высказался о поражении от «Авангарда» в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«Сибирь» проиграла игру со счетом 3:4 (1-2 в серии).

– Очень много удалений, то одни владели инициативой, то другие. Если судить по броскам, то, наверное, где-то мы чуть-чуть больше владели инициативой.

– Вы пытались сыграть на эмоциях?

– Удалениями соперник воспользовался, хотя где-то с лету забили. Повезло им, скажем так. На эмоциях хотели сыграть, потому что домашняя арена гонит нас вперед. Где-то маленечко сегодня фортуна была на их стороне.

– В прошлой встрече не было боевого духа?

– Сегодня он был, это 100%. Но бились до конца, хотели при счёте 1:4 вытащить этот матч.

– Какое настроение в раздевалке после матча?

– Сначала обидно, что проиграли. Потом переосмысливаешь матч, понимаешь, что мы где-то больше владели, где-то поддавливали. Но нужно сделать правильные выводы и идти дальше.

– Какое послание тренеры дали после игры?

– Просто не вешать носы, готовиться дальше, плей-офф играют до четырёх побед, счёт 1-2 ничего не значит, надо готовиться к следующему матчу, – сказал нападающий «Сибири».

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2 комментария

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Антон Черноножкин
вот не даром говорят, что в плей-офф игра в неравных составах выходит на первый план, Авангард забил, Сибирь нет, вот и вся разница
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Mi4eL
5 на 4 можно и поддавить
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