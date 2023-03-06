Мартемьянов о поражении: «Сибирь» и «Авангард» на пределе нервов, все кипели. Надеюсь, перевернем серию – горжусь пацанами, штанги обстучали»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Денис Голубев Вячеслав Основин Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов заявил, что горд за игроков «Сибири», несмотря на поражение от «Авангарда».

Новосибирская команда уступала в третьем матче (3:4, 1-2 в серии) первого раунда Кубка Гагарина.

– Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а команду за то, что билась до конца. Нас подвели удаления. Хорошая игра была, боевая, да и соперник играл очень четко и самоотверженно в обороне.

Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца. Молодцы, это задел на следующий матч. Я надеюсь, что мы эту серию перевернем подальше.

– У Евгения Чесалина два удаления, которые соперник реализовал. У вас есть объяснение, что с ним?

– Эмоции кипят у людей. Все кипели, не только Чесалин.

Это не имеет большого значения, кто именно удалён, когда нам забивали. У нас было много большинства – могли забивать, штанги все обстучали.

– Гол Мерфи – задел на следующий матч?

– Я на это надеюсь. Команды на пределе нервов. Даже после свистка были стычки. Что я хотел сегодня увидеть? Хотелось сыграть на эмоциях. Они нужны и важны. Их нужно доставать из себя.

– С чем связана рокировка Дениса Голубева на Вячеслава Основина?

– Не очень был Голубевым доволен в плане выполнения игрового задания. Слава выполнял игровое задание от и до. Претензий к нему нет, – сказал главный тренер «Сибири».

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3 комментария

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ненадолго
ну, то что штанги обстучали говорит лишь о том, что вратаря у Авангарда нет. открытые броски с ползоны даже воротчик среднего класса должен ловить. да и Ава из-за этого всей командой в обороне пластается, вместо того, чтобы об атаке думать. был бы Вратарь - совсем другой рисунок игры бы был, я так думаю...
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Анастасия Плинтусова
Очень хорошая игра от Сибири сегодня.ну с Омском удаляться нежелательно,у первого звена шайба ходит даже лучше чем в свое время ходила у тройки мазякин Коварж зарипов
+5
0
+5
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vegas
Ничего нового из года в год. Родная Сибирюшка, как всегда, заканчивает сезоны на донных местах. Тренера нужно уже давно менять, не может он команду к победе вести.
+1
-5
-4
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