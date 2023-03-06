Мартемьянов о поражении: «Сибирь» и «Авангард» на пределе нервов, все кипели. Надеюсь, перевернем серию – горжусь пацанами, штанги обстучали»

заявил, что горд за игроков «Сибири», несмотря на поражение от « ».

Новосибирская команда уступала в третьем матче (3:4, 1-2 в серии) первого раунда Кубка Гагарина.

– Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а команду за то, что билась до конца. Нас подвели удаления. Хорошая игра была, боевая, да и соперник играл очень четко и самоотверженно в обороне.

Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца. Молодцы, это задел на следующий матч. Я надеюсь, что мы эту серию перевернем подальше.

– У Евгения Чесалина два удаления, которые соперник реализовал. У вас есть объяснение, что с ним?

– Эмоции кипят у людей. Все кипели, не только Чесалин.

Это не имеет большого значения, кто именно удалён, когда нам забивали. У нас было много большинства – могли забивать, штанги все обстучали.

– Гол Мерфи – задел на следующий матч?

– Я на это надеюсь. Команды на пределе нервов. Даже после свистка были стычки. Что я хотел сегодня увидеть? Хотелось сыграть на эмоциях. Они нужны и важны. Их нужно доставать из себя.

– С чем связана рокировка на ?

– Не очень был Голубевым доволен в плане выполнения игрового задания. Слава выполнял игровое задание от и до. Претензий к нему нет, – сказал главный тренер « ».