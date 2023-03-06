Мартемьянов о поражении: «Сибирь» и «Авангард» на пределе нервов, все кипели. Надеюсь, перевернем серию – горжусь пацанами, штанги обстучали»
Андрей Мартемьянов заявил, что горд за игроков «Сибири», несмотря на поражение от «Авангарда».
Новосибирская команда уступала в третьем матче (3:4, 1-2 в серии) первого раунда Кубка Гагарина.
– Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а команду за то, что билась до конца. Нас подвели удаления. Хорошая игра была, боевая, да и соперник играл очень четко и самоотверженно в обороне.
Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца. Молодцы, это задел на следующий матч. Я надеюсь, что мы эту серию перевернем подальше.
– У Евгения Чесалина два удаления, которые соперник реализовал. У вас есть объяснение, что с ним?
– Эмоции кипят у людей. Все кипели, не только Чесалин.
Это не имеет большого значения, кто именно удалён, когда нам забивали. У нас было много большинства – могли забивать, штанги все обстучали.
– Гол Мерфи – задел на следующий матч?
– Я на это надеюсь. Команды на пределе нервов. Даже после свистка были стычки. Что я хотел сегодня увидеть? Хотелось сыграть на эмоциях. Они нужны и важны. Их нужно доставать из себя.
– С чем связана рокировка Дениса Голубева на Вячеслава Основина?
– Не очень был Голубевым доволен в плане выполнения игрового задания. Слава выполнял игровое задание от и до. Претензий к нему нет, – сказал главный тренер «Сибири».
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