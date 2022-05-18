Кожевников о выборах главы ФХР: «Ковальчук, Дацюк, Фетисов могли бы выдвинуться. Потихонечку можно что-то делать, но никто не хочет в этом ковыряться»

высказался о работе на посту главы .

Выборы президента Федерации хоккея России пройдут 19 мая. Третьяк будет единственным кандидатом на пост главы ФХР, он возглавляет федерацию с 2006 года.

«Можно назвать много фамилий, кто мог бы выдвинуть свою кандидатуру. И Илья Ковальчук, и , тот же . Он очень активный, есть связи. Потихонечку можно что-то делать. Но никто не хочет в этом ковыряться, потому что настали тяжелые времена.

Третьяк уже сколько лет у руля? И продвижения вперед нет никакого – при всем уважении к нему как к игроку. В итоге топчемся на месте. И это не очень хорошо, на самом деле, когда нет альтернативы, поскольку только в соперничестве ты движешься вперед, пытаешься что-то доказать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.