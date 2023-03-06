Купер о 5 поражениях «Тампы»: «У нас спад. Нужно потрудиться, чтобы выбраться из этого положения»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Джон Купер Хоккей

Джон Купер высказался после поражения «Тампы» от «Каролины» (0:6).

«Лайтнинг» потерпели в чемпионате НХЛ 5-е поражение подряд.

«У нас сейчас спад, и нужно потрудиться, чтобы выбраться из этого положения. Ребята занимаются рутиной. Они привыкли к определенной игре, но когда немного не получается, они начинают сомневаться.

Сейчас у нас просто проблема с исполнением, поэтому это замедляет нашу игру. Тренерский штаб должен вселить уверенность в ребят. У нас есть группа ветеранов, так что мы все исправим», – сказал главный тренер «Тампы».

«Тампа» конкретно забарахлила: 5 поражений подряд, 27 пропущенных, тотальное уничтожение от «Каролины»

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7 комментариев

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crazymaks
Ответ ABarca
Все очень просто. Дать всем ведущим игрокам (но не всем сразу) отдых по 2-3 недели. И заткнуть дыры фармом на это время. Поставить Эллиота на месяц. Васю к психологу. Так хоть встряска будет и время еще есть до плова
ага, проиграют все игры и еще в плофф не попадут))
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melmi
Нужно что-то пробовать , менять . Обычно в таких случаях тасуют звенья, ищут иные сочетания .
Варианты есть и нужно пробовать . Куп не производит впечатление закостенелого тренера , надеюсь пойдет на перемены.
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Поговорим о разном
Но и над собой лично "Великий Макаренко Тампы" должен поработать и внести исправления. "Публичные порки" лидеров команды не прибавят им уверенности. Эти ребята тащат клуб на себе не первый раз и сезон. Я за то, что - надо наказывать всех одинаково за плохую игру. Но не так как это сделал в эти дни Купер. Он славится спокойствием и умением работать со звёздными игроками. Но видимо не всегда. Можно было их проблемные моменты - решить тише и внутри клуба. Эти ребята с амбициями. Не верю, что им вдруг стало - на всё плевать и больше не хотят тут что-то делать. Спад - да. Но поработать Купер с ними мог тише. А теперь он говорит об этих клубных проблемах. А они у всей команды.
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ABarca
Все очень просто. Дать всем ведущим игрокам (но не всем сразу) отдых по 2-3 недели. И заткнуть дыры фармом на это время. Поставить Эллиота на месяц. Васю к психологу. Так хоть встряска будет и время еще есть до плова
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ivany4
пасства! кайфу нет но вы держытесь
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ИваннИванов
Откровенно говоря, жду от Купера конкретных шагов по улучшению игры а не пространных речей и сомнительных мотивирующих ходов. Пора бы уже отложить в сторону корону (два года он в ней ходит) и заняться делом...
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ИваннИванов
И демонстративная посадка лидеров на период, несомненно, "придает ребятам уверенности"..)
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