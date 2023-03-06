Купер о 5 поражениях «Тампы»: «У нас спад. Нужно потрудиться, чтобы выбраться из этого положения»

высказался после поражения «Тампы» от «Каролины» (0:6).

«Лайтнинг» потерпели в чемпионате 5-е поражение подряд.

«У нас сейчас спад, и нужно потрудиться, чтобы выбраться из этого положения. Ребята занимаются рутиной. Они привыкли к определенной игре, но когда немного не получается, они начинают сомневаться.

Сейчас у нас просто проблема с исполнением, поэтому это замедляет нашу игру. Тренерский штаб должен вселить уверенность в ребят. У нас есть группа ветеранов, так что мы все исправим», – сказал главный тренер « ».

«Тампа» конкретно забарахлила: 5 поражений подряд, 27 пропущенных, тотальное уничтожение от «Каролины»