У «Тампы» 0 бросков во 2-м периоде матча с «Каролиной». За 40 минут игры – всего 4
«Тампа» ни разу не бросила по воротам «Каролины» во втором периоде.
«Хариккейнс» и «Лайтнинг» проводят встречу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. «Каролина» ведет со счетом 4:0.
Во втором отрезке игры команда тренера Джона Купера не смогла нанести ни одного броска в створ ворот соперника.
За два периода в общей сложности – всего четыре броска, которые выполнили защитники Виктор Хедман (1) и Йэн Коул (1), а также нападающий Никита Кучеров (2).
Счет по броскам после двух периодов – 22:4 в пользу «Каролины».
«Тампа» проводит второй матч за два дня. Вчера команда уступила «Баффало» (3:5), а Купер отправил Кучерова, Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта на скамейку запасных, не выступив их на лед в третьем периоде.
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