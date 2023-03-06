У «Тампы» 0 бросков во 2-м периоде матча с «Каролиной». За 40 минут игры – всего 4

«Тампа» ни разу не бросила по воротам «Каролины» во втором периоде.

«Хариккейнс» и «Лайтнинг» проводят встречу в рамках регулярного чемпионата . « » ведет со счетом 4:0.

Во втором отрезке игры команда тренера не смогла нанести ни одного броска в створ ворот соперника.

За два периода в общей сложности – всего четыре броска, которые выполнили защитники (1) и (1), а также нападающий (2).

Счет по броскам после двух периодов – 22:4 в пользу «Каролины».

« » проводит второй матч за два дня. Вчера команда уступила «Баффало» (3:5), а Купер отправил Кучерова, Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта на скамейку запасных, не выступив их на лед в третьем периоде.