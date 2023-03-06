У «Тампы» 0 бросков во 2-м периоде матча с «Каролиной». За 40 минут игры – всего 4

Теги Тампа-Бэй Каролина НХЛ Виктор Хедман Никита Кучеров Йэн Коул Джон Купер Хоккей

«Тампа» ни разу не бросила по воротам «Каролины» во втором периоде.

«Хариккейнс» и «Лайтнинг» проводят встречу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. «Каролина» ведет со счетом 4:0.

Во втором отрезке игры команда тренера Джона Купера не смогла нанести ни одного броска в створ ворот соперника.

За два периода в общей сложности – всего четыре броска, которые выполнили защитники Виктор Хедман (1) и Йэн Коул (1), а также нападающий Никита Кучеров (2).

Счет по броскам после двух периодов – 22:4 в пользу «Каролины».

«Тампа» проводит второй матч за два дня. Вчера команда уступила «Баффало» (3:5), а Купер отправил Кучерова, Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта на скамейку запасных, не выступив их на лед в третьем периоде.

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6 комментариев

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Александр Иванов
Ответ Евгений Ермаков
М-да.. Кто игры смотрит? Может купера надо на период посадить на трибуну?
Если урок не усвоит, то и посадят.
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Самый адовый Крикун
Ответ Max Bochkov
Люди три года подряд играли сезон до конца июня месяца. Они просто могли уже наесться хоккеем до тошноты...
До какого июня? Серию с Далласом закрыли в конце сентября, с Монреалем - в начале июля.
+1
0
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Max Bochkov
Люди три года подряд играли сезон до конца июня месяца. Они просто могли уже наесться хоккеем до тошноты...
+2
-1
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Евгений Ермаков
М-да.. Кто игры смотрит? Может купера надо на период посадить на трибуну?
+6
0
+6
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melmi
Тут похоже не первую тройку на период сажать нужно …. А вся команда просто не играет
+6
0
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Ренат1988
экономят силы для рывка на бидоном xватит нагнетать
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-4
-4
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