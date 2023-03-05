Сирелли о посадке лидеров «Тампы» на скамью: «Купер послал сигнал, но это касается всех. Мы должны стать лучше»
Энтони Сирелли высказался о посадке лидеров «Тампы» на скамью в матче с «Баффало».
Главный тренер «Тампы» Джон Купер принял решение не выпускать Никиту Кучерова, Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта в третьем периоде матча против «Сэйбрс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Они находились на скамейке команды, но не выходили на лед. Игровой отрезок завершился со счетом 2:1 в пользу «Тампы» при преимуществе 15:4 по броскам в створ.
Поражение стало для команды 4-м подряд.
«Все мы должны стать лучше. Очевидно, что Купер послал сигнал, но это касается всей команды. Каждый из нас должен улучшить свою игру и работать усерднее на протяжении всех 60 минут.
Эти ребята – важнейшая часть нашей команды. Они вернутся в следующем матче», – сказал Сирелли.
Следующий матч «Тампа» проведет сегодня против «Каролины». Начало – в 23:00 по московскому времени.
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