Сирелли о посадке лидеров «Тампы» на скамью: «Купер послал сигнал, но это касается всех. Мы должны стать лучше»

высказался о посадке лидеров «Тампы» на скамью в матче с «Баффало».

Главный тренер «Тампы» принял решение не выпускать , Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта в третьем периоде матча против «Сэйбрс» (3:5) в регулярном чемпионате .

Они находились на скамейке команды, но не выходили на лед. Игровой отрезок завершился со счетом 2:1 в пользу « » при преимуществе 15:4 по броскам в створ.

Поражение стало для команды 4-м подряд.

«Все мы должны стать лучше. Очевидно, что Купер послал сигнал, но это касается всей команды. Каждый из нас должен улучшить свою игру и работать усерднее на протяжении всех 60 минут.

Эти ребята – важнейшая часть нашей команды. Они вернутся в следующем матче», – сказал Сирелли.

Следующий матч «Тампа» проведет сегодня против «Каролины». Начало – в 23:00 по московскому времени.