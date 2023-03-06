Барбашев забил дважды «Монреалю», став 1-й звездой матча. У него 2+3 в 4 играх за «Вегас»

Форвард «Вегаса» забросил две шайбы в матче с «Монреалем» (4:3), в том числе победную, и был признан первой звездой.

В 4 играх чемпионата за «Голден Найтс» россиянин набрал 5 (2+3) очков.

Всего в 63 матчах сезона на его счету 34 (12+22) балла.

Сегодня за 17:35 – лучший показатель среди форвардов « » (1:08 – в большинстве, 1:05 – в меньшинстве) – у Барбашева 2 броска в створ ворот, 6 хитов, 2 блок-шота, 100% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 2».