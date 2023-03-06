Котканиеми – первый за 4 года игрок «Каролины» с 5 очками в матче. Рекорд франшизы – 6 баллов в одной игре

Теги Каролина Эрик Стаал НХЛ Рон Фрэнсис Себастьян Ахо Йеспери Котканиеми Хоккей

Форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми забросил шайбу, сделал 4 голевые передачи в матче с «Тампой» (6:0) и был признан первой звездой.

22-летний финн впервые набрал 5 очков в одной игре чемпионата НХЛ.

Последним игроком «Харрикейнс», кому это удалось, был Себастьян Ахо – 3+2 в декабре 2019 года.

Рекорд франшизы – 6 очков в одном матче – был установлен в январе 1987 года Полом Лоулессом (2+4).

Это достижение повторили Рон Фрэнсис (дважды – 0+6 и 3+3) и Эрик Стаал (4+2).

Всего в 61 матче текущего сезона на счету Котканиеми 30 (12+18) баллов.

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