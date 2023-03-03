Башкиров о победе «Салавата»: «У «Адмирала» было меньше уверенности во 2-м матче. Серия длинная, соперник ищет ходы, будет непросто»
Данил Башкиров ответил на вопросы после победы над «Адмиралом» (5:2) во втором матче серии Кубка Гагарина.
– За счет чего так убедительно удалось обыграть «Адмирал»?
– В принципе мы не отклонялись от своего плана, забили хорошие голы. Надо играть построже, не давать соперникам шансов. В этой игре у них было меньше уверенности.
– Ваш гол был очень эффектным. Это наигранно или импровизация?
– Иногда на скорости заносит, дернулся немножко, начал объезжать ворота. По-моему, там игрок клюшку подставил.
– Сегодня результативность намного выше, чем в предыдущем матче. Это связано с большей нацеленностью?
– Да, в прошлой игре моментов было много, а голов мало. Немножко настораживало. Хорошо, что забили быстрые голы и выиграли. Серия длинная, соперник ищет ходы, поэтому будет непросто.
– Как оцените свой уровень физической готовности перед тяжелым выездом?
– Все знали к чему готовиться. Мы профессионалы, это наша работа.
– Уфимцы гораздо лучше контролировали шайбу. В чем разница? Изменилась ментальность?
– Мы и ранее играли очень активно, а теперь удача вознаградила нас за нацеленность.
– Каких матчей ожидаете во Владивостоке? Там площадка канадских размеров.
– Да, на такой площадке будет еще больше борьбы. Все решат нюансы. Нам нужно будет чаще удерживать шайбу, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
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