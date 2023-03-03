Башкиров о победе «Салавата»: «У «Адмирала» было меньше уверенности во 2-м матче. Серия длинная, соперник ищет ходы, будет непросто»

ответил на вопросы после победы над « » (5:2) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– За счет чего так убедительно удалось обыграть «Адмирал»?

– В принципе мы не отклонялись от своего плана, забили хорошие голы. Надо играть построже, не давать соперникам шансов. В этой игре у них было меньше уверенности.

– Ваш гол был очень эффектным. Это наигранно или импровизация?

– Иногда на скорости заносит, дернулся немножко, начал объезжать ворота. По-моему, там игрок клюшку подставил.

– Сегодня результативность намного выше, чем в предыдущем матче. Это связано с большей нацеленностью?

– Да, в прошлой игре моментов было много, а голов мало. Немножко настораживало. Хорошо, что забили быстрые голы и выиграли. Серия длинная, соперник ищет ходы, поэтому будет непросто.

– Как оцените свой уровень физической готовности перед тяжелым выездом?

– Все знали к чему готовиться. Мы профессионалы, это наша работа.

– Уфимцы гораздо лучше контролировали шайбу. В чем разница? Изменилась ментальность?

– Мы и ранее играли очень активно, а теперь удача вознаградила нас за нацеленность.

– Каких матчей ожидаете во Владивостоке? Там площадка канадских размеров.

– Да, на такой площадке будет еще больше борьбы. Все решат нюансы. Нам нужно будет чаще удерживать шайбу, – сказал нападающий « ».