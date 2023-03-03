Алексей Терещенко: «Вратарская линия в «Салавате» не ахти. В большинстве клубов КХЛ та же проблема»

прокомментировал победу «Салавата» в матче с «Адмиралом» (5:2, 1-1).

– Уфимцы и в первой игре были лучше. Просто они тогда 56 раз по воротам бросили и всего один раз забили. Не скажу, что сейчас их прорвало, просто в плей-офф надо забивать, дожимать свои моменты, иначе не победишь. В стартовом матче «Адмирал» забил первым и в оборону отошел, ну и выстоял.

– То есть « » в противостоянии с «Адмиралом» нельзя первым пропускать?

– Отыгрываться всегда тяжелее, особенно с такими командами, как «Адмирал». Лезешь вперед, в обороне дыры появляются. Но думаю, что в этом ранде у Уфы все в порядке будет, пройдет дальше.

– В 2008 году вы сами становились чемпионом в составе «Салавата». Можно сравнить ту команду с нынешней?

– У нас тогда была команда заново собранная, но очень сильная. Мы пришли из «Ак Барса», который перед этим два раза в финале бился. Были готовы сражаться и в Уфе за чемпионство. Там играли Костя Кольцов, Вова Антипин, которые сейчас тренерами работают. Вратари были и . Банда была приличная. Умели играть и возраст у всех был подходящий.

– Нынешний «Салават» не такой боеспособный?

– Нельзя так сравнивать команды. Результат зависит и от тренера, и от игроков, и от коллектива в целом. Вратарская линия сейчас в Уфе не ахти. Но это не только в «Салавате», в большинстве клубов КХЛ та же самая проблема, – сказал бывший нападающий клубов .

«Салават» сравнял счет в серии с «Адмиралом», выиграв второй матч 5:2