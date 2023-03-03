Алексей Терещенко: «Вратарская линия в «Салавате» не ахти. В большинстве клубов КХЛ та же проблема»

Теги Салават Юлаев Александр Еременко Алексей Терещенко Вадим Тарасов Константин Кольцов КХЛ Кубок Гагарина Андрей Кареев Илья Ежов Адмирал Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал победу «Салавата» в матче с «Адмиралом» (5:2, 1-1).

– Уфимцы и в первой игре были лучше. Просто они тогда 56 раз по воротам бросили и всего один раз забили. Не скажу, что сейчас их прорвало, просто в плей-офф надо забивать, дожимать свои моменты, иначе не победишь. В стартовом матче «Адмирал» забил первым и в оборону отошел, ну и выстоял.

– То есть «Салавату Юлаеву» в противостоянии с «Адмиралом» нельзя первым пропускать?

– Отыгрываться всегда тяжелее, особенно с такими командами, как «Адмирал». Лезешь вперед, в обороне дыры появляются. Но думаю, что в этом ранде у Уфы все в порядке будет, пройдет дальше.

– В 2008 году вы сами становились чемпионом в составе «Салавата». Можно сравнить ту команду с нынешней?

– У нас тогда была команда заново собранная, но очень сильная. Мы пришли из «Ак Барса», который перед этим два раза в финале бился. Были готовы сражаться и в Уфе за чемпионство. Там играли Костя Кольцов, Вова Антипин, которые сейчас тренерами работают. Вратари были Еременко и Тарасов. Банда была приличная. Умели играть и возраст у всех был подходящий.

– Нынешний «Салават» не такой боеспособный?

– Нельзя так сравнивать команды. Результат зависит и от тренера, и от игроков, и от коллектива в целом. Вратарская линия сейчас в Уфе не ахти. Но это не только в «Салавате», в большинстве клубов КХЛ та же самая проблема, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ.

«Салават» сравнял счет в серии с «Адмиралом», выиграв второй матч 5:2

3 комментария

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Влад Хасанов
Терещенко - кто он воообще, сет-лист,, стелисть, менеджер, кухар, повар???
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Сергей Левченко
так себе....всего 2 вратаря в топах по показателям...
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Butcher555
Вратари по статистики входят в тор 10, что он там смотрит?!
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