«Быдлячество Радулова не красит наш хоккей. В НХЛ он избегал драк, там можно получить. А в КХЛ исподтишка бьет молодых». Плющев о форварде «Ак Барса»

назвал быдлячеством поведение в игре с «Нефтехимиком».

Эпизод с дракой произошел во втором периоде второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина между « » и « » (4:1, 1-1).

– Уже вторые сутки пошли после скандального матча в Казани, когда, на мой взгляд, очень некрасиво себя проявил Александр Радулов, но со стороны КХЛ мы не увидели жесткой реакции. Штраф как зачинщику драки, о котором сообщила КХЛ, учитывая содеянное, – это просто формальность. Откровенно говоря, мы уже не в первый раз видим крайне противоречивую позицию лиги. Это огорчает.

– В чем противоречивость?

– Ну смотрите. Одной рукой лига до предела ужесточает правила и в частности ведет абсурдную борьбу с так называемыми симуляциями, другой – намерена легализовать драки и тем самым якобы убрать провал в посещаемости. Одной рукой хочет вернуть детей и семьи на трибуны, другой – в исполнении Спортивно-дисциплинарного комитета – по большому счету прощает выходку Радулова.

Каким образом одно уживается с другим – загадка. Но я надеюсь, что безобразие из последнего матча Казани и Нижнекамска не видели хотя бы дети. Никакого отношения к нашей игре она не имела.

– Как вы этот эпизод детально оцениваете?

– Иногда игровые ситуации приводят к тому, что хоккеисты сбрасывают перчатки, тут ничего плохого. Но когда драка превращается в избиение в нескольких частях, когда твоего оппонента сзади придерживает третий участник, когда начинается удушение на льду, – это обыкновенное хулиганство.

Видел, как в НХЛ могут подраться Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, другие наши профессионалы. Но тот же Радулов в НХЛ драк как раз избегал, ведь там можно прилично получить. Вернувшись же в КХЛ, не в первый раз исподтишка и безнаказанно бьет молодых. Сейчас это был , в середине сезона – Федотов из Нижнего Новгорода. Извините за выражение, это быдлячество не красит наш хоккей.

– Почему именно в КХЛ Радулов так агрессивен?

– Это вопрос скорее к психологам. Вся эта заварушка напомнила мне про знаменитого Рыспаева, который был пожизненно дисквалифицирован КХЛ за то, что поволтузил по льду нескольких европейских легионеров «Куньлуня». Не приемлю такое поведение. Хотя, честно говоря, оно выглядело не так отвратительно как то, что мы увидели в последнем матче в Казани.

Тот же Рыспаев выбирал себе как минимум равных соперников – Свитова, Артюхина. А тут... – сказал бывший главный арбитр КХЛ.