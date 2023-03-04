Кашников о драке в игре с «Ак Барсом»: «Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю. Они еще за свое ответят»

Защитник « » Евгений Кашников высказался о драке в матче с « ».

Эпизод произошел во втором периоде второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (4:1, 1-1).

– Пропустили уже на 14-й секунде. Как этот гол сказался на команде?

– Неудачно начали. В плей-офф должна быть особенная концентрация. Потом собрались, были шансы в большинстве, нужно подтянуть этот компонент. Впереди еще 2 игры в Нижнекамске.

– Что можете сказать о драке, которая случилась во втором периоде?

– Это случается. Наш игрок полез на ворота, они стали отвечать не совсем по правилам, началась потасовка. Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю.

– Там еще был момент с Раулем Якуповым.

– Посмотрим, они еще за свое ответят.

– Какие ожидания от следующих матчей в Нижнекамске?

– Шансы равны, счет 1-1. Следующую игру нужно начинать лучше, чем эту. Если хорошо начнем и будем реализовывать свои моменты, тогда все будет хорошо, – сказал Кашников.

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