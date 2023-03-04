Кашников о драке в игре с «Ак Барсом»: «Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю. Они еще за свое ответят»

Теги Ак Барс Нефтехимик драки КХЛ Кубок Гагарина Евгений Кашников Хоккей

Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников высказался о драке в матче с «Ак Барсом». 

Эпизод произошел во втором периоде второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (4:1, 1-1).

– Пропустили уже на 14-й секунде. Как этот гол сказался на команде?

– Неудачно начали. В плей-офф должна быть особенная концентрация. Потом собрались, были шансы в большинстве, нужно подтянуть этот компонент. Впереди еще 2 игры в Нижнекамске.

– Что можете сказать о драке, которая случилась во втором периоде?

– Это случается. Наш игрок полез на ворота, они стали отвечать не совсем по правилам, началась потасовка. Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю.

– Там еще был момент с Раулем Якуповым. 

– Посмотрим, они еще за свое ответят.

– Какие ожидания от следующих матчей в Нижнекамске?

– Шансы равны, счет 1-1. Следующую игру нужно начинать лучше, чем эту. Если хорошо начнем и будем реализовывать свои моменты, тогда все будет хорошо, – сказал Кашников. 

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6 комментариев

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Will Nigmatullin
Вы сами начали за все отвечать во второй игре
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Константин Филиппов
Ответ ильхам ахметзянов
ответят за что???за то что якубов толкал из под тишка билялова...????чище нужно играть...и еще незнай кто с кого спросит за не честную игру....
Все видят только чужие косяки свои незамечают
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Рузалия Лакербая
В хоккейного бога не верите, а зря.
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Рузалия Лакербая
Ответ Рузалия Лакербая
У меня есть такая примета, если удалили и соперник забил гол, то это справедливое удаление, а если удалили и соперник ничего не смог сделать тут вмешивается хоккейный бог и шайба не войдет в ворота. Нижнекамск не забил. Вот и думайте.
И что сразу удалять, модератор?
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Рузалия Лакербая
У меня есть такая примета, если удалили и соперник забил гол, то это справедливое удаление, а если удалили и соперник ничего не смог сделать тут вмешивается хоккейный бог и шайба не войдет в ворота. Нижнекамск не забил. Вот и думайте.
0
-2
-2
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ильхам ахметзянов
ответят за что???за то что якубов толкал из под тишка билялова...????чище нужно играть...и еще незнай кто с кого спросит за не честную игру....
+5
-2
+3
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