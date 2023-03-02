8-я, 7-я и 6-я команды Востока выиграли первые матчи в сериях Кубка Гагарина у «Авангарда», «Салавата» и «Ак Барса»
3 из 4 команд нижнего посева Восточной конференции обыграли команды из верхнего посева в первых матчах плей-офф.
В эту категорию не попали «Автомобилист» и «Металлург». Екатеринбуржцы, которые заняли четвертое место в таблице Востока в регулярном чемпионате, обыграли магнитогорцев (4:2), занявших пятую строчку, в первом матче серии.
«Сибирь» (6-й посев), «Адмирал» (7-й посев) и «Нефтехимик» (8-й посев) выиграли свои первые встречи.
Новосибирцы переиграли «Авангард» (2:1 ОТ) в овертайме, «Адмирал» также в дополнительное время обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ).
«Нефтехимик» аналогично в овертайме победил «Ак Барс» (3:2 ОТ).
ладно Сибирь, её 6 позиция в регулярке в принципе ни о чем не говорит
но Нефтехимик тебе зачем в полуфинале Востока, если ты нейтральный болельщик)?
Очень интересно ха этим наблюдать нейтральному болельщику.
На западе тоже все не плохо. Вчера уже Витязь обыграл Локомотив, а Минск выиграл у СКА. Сегодня ЦСКА проигрывает Северстали после первого периода)