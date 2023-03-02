8-я, 7-я и 6-я команды Востока выиграли первые матчи в сериях Кубка Гагарина у «Авангарда», «Салавата» и «Ак Барса»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Нефтехимик Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

3 из 4 команд нижнего посева Восточной конференции обыграли команды из верхнего посева в первых матчах плей-офф.

В эту категорию не попали «Автомобилист» и «Металлург». Екатеринбуржцы, которые заняли четвертое место в таблице Востока в регулярном чемпионате, обыграли магнитогорцев (4:2), занявших пятую строчку, в первом матче серии.

«Сибирь» (6-й посев), «Адмирал» (7-й посев) и «Нефтехимик» (8-й посев) выиграли свои первые встречи.

Новосибирцы переиграли «Авангард» (2:1 ОТ) в овертайме, «Адмирал» также в дополнительное время обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ).

«Нефтехимик» аналогично в овертайме победил «Ак Барс» (3:2 ОТ).

8 комментариев

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Персональные данные Номер 67327384
Ничего страшного. НОрмальный сюрпляс от лидеров, чтобы потом рывком их пройти дальше
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Александр Русанов
Ответ Niko [Ars]
ну ладно адмирал. прикольно, если команда с Дальнего Востока будет долго играть в плей офф ладно Сибирь, её 6 позиция в регулярке в принципе ни о чем не говорит но Нефтехимик тебе зачем в полуфинале Востока, если ты нейтральный болельщик)?
У них болелы одни из самых ярких
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Сергей Бакин
кравец дно
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Rio de Janeiro
Для КХЛ будет только плюсом если это будет аномальный плей-офф по результатам.6/6 топов уже проиграли, сейчас ещё и ЦСКА с Севой подвисает.Красота
+3
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+3
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Niko [Ars]
Ответ Boogle
Ждём эти команды на следующей стадии
ну ладно адмирал. прикольно, если команда с Дальнего Востока будет долго играть в плей офф
ладно Сибирь, её 6 позиция в регулярке в принципе ни о чем не говорит
но Нефтехимик тебе зачем в полуфинале Востока, если ты нейтральный болельщик)?
+2
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+2
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HockeyMan
По сути все эксперты и Автомобилист считали аутсайдером. Поэтому можно сказать все 4 лидера проиграли)
Очень интересно ха этим наблюдать нейтральному болельщику.

На западе тоже все не плохо. Вчера уже Витязь обыграл Локомотив, а Минск выиграл у СКА. Сегодня ЦСКА проигрывает Северстали после первого периода)
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саша константинов
болеем за те же номера что и на западе 4 включительно как исключение.
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Boogle
Ждём эти команды на следующей стадии
+5
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