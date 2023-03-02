8-я, 7-я и 6-я команды Востока выиграли первые матчи в сериях Кубка Гагарина у «Авангарда», «Салавата» и «Ак Барса»

3 из 4 команд нижнего посева Восточной конференции обыграли команды из верхнего посева в первых матчах плей-офф.

В эту категорию не попали « » и « ». Екатеринбуржцы, которые заняли четвертое место в таблице Востока в регулярном чемпионате, обыграли магнитогорцев (4:2), занявших пятую строчку, в первом матче серии.

« » (6-й посев), « » (7-й посев) и « » (8-й посев) выиграли свои первые встречи.

Новосибирцы переиграли « » (2:1 ОТ) в овертайме, «Адмирал» также в дополнительное время обыграл « » (2:1 ОТ).

«Нефтехимик» аналогично в овертайме победил « » (3:2 ОТ).