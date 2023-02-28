Николишин считает, что «Сибирь» пройдет «Авангард»: «Защита медленная, вратари смущают. Толчинский проводит не лучший сезон, сам он не потащит»

объяснил, почему «Сибирь» обыграет «Авангард» в серии плей-офф .

Бывший нападающий сборной России и чемпион мира считает, что новосибирская команда выиграет серию со счетом 4-3.

«Вратарская линия « » как смущала, так и смущает. Защита очень медленная. Нет атакующих защитников, за исключением молодого парня , который может играть на синей линии, но вряд ли они будут его использовать.

Все остальное – больше на разрушение, чем на созидание. Шикарное большинство – с этим не поспоришь. Причем в двух звеньях.

Но потеря («Авангард» поместил нападающего в список травмированных – прим. Sports.ru) будет фундаментальной. Надеюсь, что Вовка выздоровеет и будет играть. Весь креатив шел через него.

на завершении, – цементирующий фактор. проводит не самый лучший сезон. Ему нужно за кем-то идти, сам он не потащит.

«Сибирь» именно за счет команды… Они посильнее именно как команда. Денису Костину есть что доказывать, особенно Омску. Он неплохо играет.

Есть атакующие защитники, есть и Михал Чайковски, который может и взрезать, и разрушить, и забить.

Есть большинство с Тэйлором Беком во главе и Александром Шаровым – под воротами. Денис Голубев и Евгений Чесалин перекусят любого пополам. Как команда «Сибирь» нравится больше», – сказал Николишин.

В этом сезоне Толчинский установил личный рекорд результативности и занял четвертое место в списке бомбардиров лиги, набрав 56 (16+40) очков.