Николишин считает, что «Сибирь» пройдет «Авангард»: «Защита медленная, вратари смущают. Толчинский проводит не лучший сезон, сам он не потащит»
Андрей Николишин объяснил, почему «Сибирь» обыграет «Авангард» в серии плей-офф КХЛ.
Бывший нападающий сборной России и чемпион мира считает, что новосибирская команда выиграет серию со счетом 4-3.
«Вратарская линия «Авангарда» как смущала, так и смущает. Защита очень медленная. Нет атакующих защитников, за исключением молодого парня Михаила Гуляева, который может играть на синей линии, но вряд ли они будут его использовать.
Все остальное – больше на разрушение, чем на созидание. Шикарное большинство – с этим не поспоришь. Причем в двух звеньях.
Но потеря Владимира Ткачева («Авангард» поместил нападающего в список травмированных – прим. Sports.ru) будет фундаментальной. Надеюсь, что Вовка выздоровеет и будет играть. Весь креатив шел через него.
Рид Буше на завершении, Корбан Найт – цементирующий фактор. Сергей Толчинский проводит не самый лучший сезон. Ему нужно за кем-то идти, сам он не потащит.
«Сибирь» именно за счет команды… Они посильнее именно как команда. Денису Костину есть что доказывать, особенно Омску. Он неплохо играет.
Есть атакующие защитники, есть Тревор Мерфи и Михал Чайковски, который может и взрезать, и разрушить, и забить.
Есть большинство с Тэйлором Беком во главе и Александром Шаровым – под воротами. Денис Голубев и Евгений Чесалин перекусят любого пополам. Как команда «Сибирь» нравится больше», – сказал Николишин.
В этом сезоне Толчинский установил личный рекорд результативности и занял четвертое место в списке бомбардиров лиги, набрав 56 (16+40) очков.
Толчинский на спаде, Ткачёв на травме, защиты нет , вратарей нет. Хана, короче, Авангарду. Ткачев, кстати, в составе. Ну ахинею несли всю программу. Квартал всё время пил воду и бубнил что- то, Гимаев реплики вставлял, солировал Николишин, но лучше бы помолчал.
Он такой же эксперт, как и комментатор.
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