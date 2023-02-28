Николишин считает, что «Сибирь» пройдет «Авангард»: «Защита медленная, вратари смущают. Толчинский проводит не лучший сезон, сам он не потащит»

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Андрей Николишин объяснил, почему «Сибирь» обыграет «Авангард» в серии плей-офф КХЛ.

Бывший нападающий сборной России и чемпион мира считает, что новосибирская команда выиграет серию со счетом 4-3.

«Вратарская линия «Авангарда» как смущала, так и смущает. Защита очень медленная. Нет атакующих защитников, за исключением молодого парня Михаила Гуляева, который может играть на синей линии, но вряд ли они будут его использовать.

Все остальное – больше на разрушение, чем на созидание. Шикарное большинство – с этим не поспоришь. Причем в двух звеньях.

Но потеря Владимира Ткачева («Авангард» поместил нападающего в список травмированных – прим. Sports.ru) будет фундаментальной. Надеюсь, что Вовка выздоровеет и будет играть. Весь креатив шел через него.

Рид Буше на завершении, Корбан Найт – цементирующий фактор. Сергей Толчинский проводит не самый лучший сезон. Ему нужно за кем-то идти, сам он не потащит.

«Сибирь» именно за счет команды… Они посильнее именно как команда. Денису Костину есть что доказывать, особенно Омску. Он неплохо играет.

Есть атакующие защитники, есть Тревор Мерфи и Михал Чайковски, который может и взрезать, и разрушить, и забить.

Есть большинство с Тэйлором Беком во главе и Александром Шаровым – под воротами. Денис Голубев и Евгений Чесалин перекусят любого пополам. Как команда «Сибирь» нравится больше», – сказал Николишин.

В этом сезоне Толчинский установил личный рекорд результативности и занял четвертое место в списке бомбардиров лиги, набрав 56 (16+40) очков.

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23 комментария

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cnfc
если подойти обьективно то конечно Омск сильнее. Но не тотально сильнее. У Сибири одни из лучших чекеров в лиге. И это не автобус . Это активный прессинг. И вот тут многое будет зависеть от судейства. Какой уровень борьбы они допустят. Поэтому победа Сибири не такая уж неожиданность.
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grek087
Ответ арегон
Толчинский проводит не лучший сезон? У него личный рекорд по набранным очкам)
Он сколько в Авангарде находится столько говорят что проводит плохой сезон. При этом Серега любимый игрок болельщиков, всегда хорош по очкам и всегда со страстью и желанием. Иногда эксперты видят глубже нас обывателей, но это не тот случай, мягко скажем.
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Виктор Попов
Первый раз посмотрел эту программу и последний... Какие это эксперты.. Салавату нагадали семь матчей, Авангард вообще никакой.
Толчинский на спаде, Ткачёв на травме, защиты нет , вратарей нет. Хана, короче, Авангарду. Ткачев, кстати, в составе. Ну ахинею несли всю программу. Квартал всё время пил воду и бубнил что- то, Гимаев реплики вставлял, солировал Николишин, но лучше бы помолчал.

Он такой же эксперт, как и комментатор.

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ros80
Полку кожевниковых прибыло. В красное- белое аншлаг..
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Илья Илья
Сибирь на сколько меньше голов пропустила? )) что там по процент отраженых?)
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Рамазан Сарвардинов
Я не согласен, авангард пройдёт сибирь потому что сильный состав ткачев,буше, найт и у них великолепный большинство
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Hola Hola
Ответ арегон
Толчинский проводит не лучший сезон? У него личный рекорд по набранным очкам)
Справедливости ради, ни в одной регулярке до этого Толчинский не играл столько матчей (+17).
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Hola Hola
Если Толчинский в не лучший сезон входит топ-5 бомбардиров чемпионата, что будет в лучшем. )
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Kukumberg
Это Николишин из параллельной реальности? Нигде в точку не попал.
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Ыжык
Эксперты ставят не на Авангард, никогда такого не было и вот опять. Ну и хорошо.
+2
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Дмитрий Конашев
лучший бомбардир Авангард - В.Э. Ткачев 59 очков (23+36)
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Иван Мальцев
Мечтать не вредно! Счёт в серии 4-2 Авангард!!!
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AL27
Ответ арегон
Толчинский проводит не лучший сезон? У него личный рекорд по набранным очкам)
Что ещё можно было ожидать от эксперта?))
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TyaxO
они там все четверо эксперты на Сибирь поставили.
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Ястреб
Такую хрен нести, я в шоке 😨
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Сергей Дроздов
Лучше бы молчал🤦‍♂️
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Сутулый
Бред про 28, с Ак Барсом лидеров не было один Толчинский, какой результат он показал все видели
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I D
Вполне возможно, если Сибирь перестанет вату катать, как в последних матчах.
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Seraf
Ответ Кеша
Вперед «Сибирь»! Только победа !
Правильно Сибирь написал - без кавычек))
+2
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Амангельды Сабиров
Время, всё поставит по местам.
+4
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арегон
Толчинский проводит не лучший сезон? У него личный рекорд по набранным очкам)
+20
-2
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Ястреб
Мечтайте, это не вредно …
+11
-4
+7
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Кеша
Вперед «Сибирь»! Только победа !
+7
-6
+1
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