Толчинский о своей текущей форме: «Шикарное состояние. Это все правильное питание, йога, водичка, каша»
Сергей Толчинский назвал несколько причин своего прогресса в конце сезона.
28-летний нападающий «Авангарда» набрал очки в 7 из 8 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ (2+10 на отрезке). В первом раунде Кубка Гагарина омичи сыграют с «Сибирью».
«У меня шикарное состояние – и физически, и эмоционально. Я бы еще игр 20 спокойно бы сыграл.
В конце чемпионата у меня открылось второе дыхание? Да, неплохо себя чувствовал последние игры, были силы. Это все правильное питание, йога, водичка, каша.
Кого из защитников «Сибири» можно выделить? Выделяется у них, естественно, Мерфи. По игре и по очкам это видно. Очень техничный атакующий, очень опасный защитник. Всегда надо будет знать, когда он на площадке. У них хорошая оборона. Вратарь? И вратарь хороший», – сказал Толчинский.
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