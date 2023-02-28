Толчинский о своей текущей форме: «Шикарное состояние. Это все правильное питание, йога, водичка, каша»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Тревор Мерфи Чемпионат.com Питание Хоккей

Сергей Толчинский назвал несколько причин своего прогресса в конце сезона. 

28-летний нападающий «Авангарда» набрал очки в 7 из 8 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ (2+10 на отрезке). В первом раунде Кубка Гагарина омичи сыграют с «Сибирью». 

«У меня шикарное состояние – и физически, и эмоционально. Я бы еще игр 20 спокойно бы сыграл.

В конце чемпионата у меня открылось второе дыхание? Да, неплохо себя чувствовал последние игры, были силы. Это все правильное питание, йога, водичка, каша.

Кого из защитников «Сибири» можно выделить? Выделяется у них, естественно, Мерфи. По игре и по очкам это видно. Очень техничный атакующий, очень опасный защитник. Всегда надо будет знать, когда он на площадке. У них хорошая оборона. Вратарь? И вратарь хороший», – сказал Толчинский.

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