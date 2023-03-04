Буцаев о 2:6 от «Локомотива»: «Витязь» недостаточно хорошо работал с шайбой, очень много простейших ошибок»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:6, 1-1) в 1-м раунде Кубка Гагарина.

«Мы ожидали, что соперники будут мотивированными и злыми. Первые семь минут это показали, когда они не давали нам поднять головы. Мы сами виноваты, что совершили много неправильных действий.

Мы предупреждали ребят о таком начале. Они недостаточно хорошо работали с шайбой, очень много простейших ошибок. Были у нас и периоды, когда могли зацепиться за игру: при счете 0:2, когда забили первый гол.

Также появилась надежда при счете 2:4, что можем спасти эту игру. Но, пропуская в следующей смене гол, психологически тяжело что-то исправить. Дорожко до помарки спасал очень много, здесь вопросы не к вратарю.

Довольны ли мы победой в Ярославле по итогам двух матчей? Нельзя быть полностью довольным. Мы провели два матча, выиграли один. Лучше бы победили два раза», – сказал .