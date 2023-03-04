Никитин о победе над «Витязем»: «Ошибки – естественный процесс. Через них набирается опыт, если с мозгами все в порядке. Надеюсь, у нас с мозгами все в порядке»

прокомментировал победу над « » (6:2, 1-1 в серии) во втором матче серии Кубка Гагарина.

– Думаю, что сегодня играли лучше. Ребята заслужили эту победу. Естественно, не переоцениваем этот успех, счет в серии 1:1. На этом сделали акцент. Готовимся дальше.

– Сегодняшнюю игру можно назвать матчем плей-офф?

– По энергетике – однозначно. Может, не все в плане тактики удалось. Это опыт, нужно учиться сегодня, завтра нужно готовиться к следующей игре.

Ошибки – это естественный процесс. Через них набирается опыт, если с мозгами все в порядке. Надеюсь, у нас с мозгами все в порядке.

– В третьем периоде счет позволял дать сыграть Волкову и Кожевникову. Почему они сегодня не появились?

– Все может перевернуться в одну секунду. Все ребята, которые сегодня сражались, заслужили сыграть полный матч, поэтому они его и доиграли.

– Эта победа для вас – первая в плей-офф с « ». Особенный момент?

– Не буду лукавить: не столько люблю выигрывать, сколько ненавижу проигрывать, поэтому это очень важно для команды. Победа – результат работы, как и поражение, так что сегодня я рад.

– Планируете ли ротацию состава на третий матч или победный состав не меняют?

– У нас нет комплекса по поводу «победного состава». Посмотрим.

Ребята, кто сегодня вышли, принесли много пользы, в то же время серия непростая – нужны резервы и одновременно нужен тонус. Сейчас не готов сказать.

– Можно ли сказать по первым играм плей-офф, что – тот, на кого должны равнять остальные игроки?

– Мы рады за Саню. Говорили, что хороший сезон. Для нас сейчас начинается все самое интересное.

Если после хорошего сезона получился и хороший плей-офф, будем рады вдвойне, – сказал главный тренер «Локомотива».