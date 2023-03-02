Кожевников о старте плей-офф: «Потолок зарплат в КХЛ дает результат, отсюда много сюрпризов»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив Нефтехимик СКА Витязь Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Адмирал Чемпионат.com потолок зарплат Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями о результатах первого дня плей-офф-2023.

Все команды с высоким посевом проиграли свои матчи. СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Салават Юлаев» – «Адмиралу» (1:2 ОТ), «Ак Барс» потерпел поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ), «Локомотив» – от «Витязя» (0:1 ОТ).

«Бывает, что случается определенный недонастрой, а иногда желания очень много. Не в первый же раз такое происходит. Раньше, конечно, сенсаций было меньше, а теперь многие команды выровнялись по уровню. Отсюда и поражения СКА, «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Локомотива» в первых матчах серий. Ответственность и дисциплина должны быть на все 120%.

С другой стороны, только Питер проиграл в основное время, а все остальные – в дополнительное. Многие ждали, что плей-офф в нынешнем сезоне будет интересным. Это же не все просто так и с бухты-барахты происходит. Потолок зарплат в КХЛ дает результат, отсюда много сюрпризов.

Будем смотреть дальше. Думаю, что фавориты сегодняшних матчей, посмотревшие вчерашние встречи, сделают для себя выводы и будут тщательнее подготовлены», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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4 комментария

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_Абырвалг_
А плюс 90 лямов песику это тоже про потолок?
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Кеша
Ну какой результат может дать пол 315 млн против потолка 900 млн , Александр Викторович ? Самому то не смешно ?
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Chernoy
Можно сделать колонку «Кожевников поделился мыслями» более редкой?
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Амфитрион
Ну какой нафиг результат от потолка, зачем это вранье. В лиге только несколько клубов с бюджетами под потолок, а немало тех кто ниже пола хотя бы стараются не упасть.
+4
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