Кожевников о старте плей-офф: «Потолок зарплат в КХЛ дает результат, отсюда много сюрпризов»

поделился мыслями о результатах первого дня плей-офф-2023.

Все команды с высоким посевом проиграли свои матчи. СКА уступил минскому « » (4:6), « » – « » (1:2 ОТ), « » потерпел поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ), « » – от «Витязя» (0:1 ОТ).

«Бывает, что случается определенный недонастрой, а иногда желания очень много. Не в первый же раз такое происходит. Раньше, конечно, сенсаций было меньше, а теперь многие команды выровнялись по уровню. Отсюда и поражения СКА, «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Локомотива» в первых матчах серий. Ответственность и дисциплина должны быть на все 120%.

С другой стороны, только Питер проиграл в основное время, а все остальные – в дополнительное. Многие ждали, что плей-офф в нынешнем сезоне будет интересным. Это же не все просто так и с бухты-барахты происходит. Потолок зарплат в дает результат, отсюда много сюрпризов.

Будем смотреть дальше. Думаю, что фавориты сегодняшних матчей, посмотревшие вчерашние встречи, сделают для себя выводы и будут тщательнее подготовлены», – сказал двукратный олимпийский чемпион.