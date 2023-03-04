Армстронг о Вране: «Были проблемы вне льда, но мы от них не бежим. «Сент-Луис» делает вещи, которых не было в прошлом – даем молодым игрокам возможность вернуться»
Даг Армстронг рассказал о переходе Якуба Враны в «Сент-Луис».
В результате обмена «Детройт» взамен получил нападающего Дилана Маклафлина и выбор в седьмом раунде драфта 2025 года.
«Хорошее добавление в наш состав. Его выбрали в первом раунде драфта. Он выиграл Кубок Стэнли.
У него были некоторые проблемы вне льда, от которых ни он, ни мы не бежим. Якуб – талантливый хоккеист. Он хорошо катается и может забивать голы.
Как организация мы находимся в ситуации, когда делаем такие вещи, которые, возможно, не делали в прошлом, но делаем сейчас. Мы предоставляем молодым игрокам возможность вернуться», – сказал генеральный менеджер «Сент-Луиса».
В декабре 2022 года Врана завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ. «Ред Уингс» выставляли Якуба на драфт отказов, после чего нападающего отправили в АХЛ.
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