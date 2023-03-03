«Сент-Луис» выменял Врану у «Детройта» на Маклафлина и выбор в 7-м раунде драфта

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Взамен «Ред Уингс» получили нападающего Дилана Маклафлина и выбор в седьмом раунде драфта 2025 года.

Контракт Враны с зарплатой 5,25 млн долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.

В декабре он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ. «Ред Уингс» выставляли Врану на драфт отказов, после чего нападающего отправили в АХЛ.

Он набрал 11 (6+5) очков в 17 матчах АХЛ за « ». В НХЛ Врана провел 5 игр и набрал 2 (1+1) очка.

На счету Маклафлина 1 гол в 6 играх нынешнего сезона за «Спрингфилд». Срок соглашения игрока с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.