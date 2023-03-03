«Сент-Луис» выменял Врану у «Детройта» на Маклафлина и выбор в 7-м раунде драфта

Теги переходы Детройт Сент-Луис НХЛ АХЛ Спрингфилд Гранд Рэпидс Якуб Врана Хоккей

«Сент-Луис» выменял форварда Якуба Врану у «Детройта».

Взамен «Ред Уингс» получили нападающего Дилана Маклафлина и выбор в седьмом раунде драфта 2025 года.

Контракт Враны с зарплатой 5,25 млн долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.

В декабре он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ. «Ред Уингс» выставляли Врану на драфт отказов, после чего нападающего отправили в АХЛ.

Он набрал 11 (6+5) очков в 17 матчах АХЛ за «Гранд Рэпидс». В НХЛ Врана провел 5 игр и набрал 2 (1+1) очка.

На счету Маклафлина 1 гол в 6 играх нынешнего сезона АХЛ за «Спрингфилд». Срок соглашения игрока с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

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10 комментариев

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Namaste_88
Ответ Дима33
Не забывай про первый раунд,которым проплатил Вашингтон
Не забывай и Паника отправленного вместе с Враной и 1-м раундом
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Дима33
Ответ Namaste_88
Дауж… А ведь тогда я реально думал что Вашики сошли с ума меняя его на Манту
Не забывай про первый раунд,которым проплатил Вашингтон
+1
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DENbright
Ответ melwood- lfc
удивлен, что хоть что-то получили за него) но есть чуйка, что Врана заиграет у них, и через год подпишется с кем-нибудь на пару лимонов) без удержания обменяли?
Если опять на белый не сядет или там на пивас, ведь все же Сент-Луис столица пива США
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melwood- lfc
Ответ bold
У Враны очень серьезные проблемы вне льда…
Да я в курсе. но последние недели вроде играть начал, пока без мороси какой-либо. дальше видно будет конечно
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bold
Ответ melwood- lfc
удивлен, что хоть что-то получили за него) но есть чуйка, что Врана заиграет у них, и через год подпишется с кем-нибудь на пару лимонов) без удержания обменяли?
У Враны очень серьезные проблемы вне льда…
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Rjcnbr
50% удержал Детройт. Из ребилда в ребилд, может и правильно, драфт этот глубокий. Гений Айзермана должен показать себя
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melwood- lfc
Ответ 87mores
Это не «Сент-Луис» выменял, а «Детройт» сбросил
факт)
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melwood- lfc
удивлен, что хоть что-то получили за него) но есть чуйка, что Врана заиграет у них, и через год подпишется с кем-нибудь на пару лимонов)
без удержания обменяли?
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87mores
Это не «Сент-Луис» выменял, а «Детройт» сбросил
+2
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+2
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Namaste_88
Дауж… А ведь тогда я реально думал что Вашики сошли с ума меняя его на Манту
+2
0
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