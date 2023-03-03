«Сент-Луис» выменял Врану у «Детройта» на Маклафлина и выбор в 7-м раунде драфта
«Сент-Луис» выменял форварда Якуба Врану у «Детройта».
Взамен «Ред Уингс» получили нападающего Дилана Маклафлина и выбор в седьмом раунде драфта 2025 года.
Контракт Враны с зарплатой 5,25 млн долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.
В декабре он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ. «Ред Уингс» выставляли Врану на драфт отказов, после чего нападающего отправили в АХЛ.
Он набрал 11 (6+5) очков в 17 матчах АХЛ за «Гранд Рэпидс». В НХЛ Врана провел 5 игр и набрал 2 (1+1) очка.
На счету Маклафлина 1 гол в 6 играх нынешнего сезона АХЛ за «Спрингфилд». Срок соглашения игрока с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
без удержания обменяли?