Крикунов о серии «Адмирал» – «Салават»: «Серебряков долго под такой нагрузкой не вытянет. В первых матчах сенсации всегда случаются, потом все встает на свои места»

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Владимир Крикунов поделился мыслями о серии плей-офф между «Адмиралом» и «Салаватом» (1-0).

– Получится у Тамбиева с «Адмиралом» преподнести в первом раунде сюрприз в серии с «Салаватом Юлаевым»?

– «Адмиралу» может помочь смена часовых поясов. Дальневосточники за год уже натренировались их менять, а вот уфимцы окажутся не в своей тарелке, когда во Владивосток прилетят.

– Если после первой победы в гостях «Адмирал» еще и два матча дома заберет, «Салават Юлаев» окажется в очень трудной ситуации.

– Нет, два матча дома «Адмирал» не возьмет, одну – может. Пройти уфимцев команде Леонида Тамбиева будет тяжело. Вон у «Салавата» в первом матче – 56 бросков в створ! Одну игру Серебряков вытащил, но…

– Вратарь у «Адмирала» очень хороший. А после такой красивой победы он еще и кураж явно поймает.

– Долго он под такой нагрузкой не вытянет. Посмотрел на него после игры – он же в мыле весь, вымотан до предела. В первых матчах сенсации всегда случаются. А потом все встает на свои места, – сказал заслуженный тренер России.

Серебряков сделал 55 сэйвов в игре с «Салаватом» и установил рекорд «Адмирала» в плей-офф

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1 комментарий

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Виталек Ха
Ну ну весь сезон тянул и тут потянет...
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