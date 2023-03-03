Крикунов о серии «Адмирал» – «Салават»: «Серебряков долго под такой нагрузкой не вытянет. В первых матчах сенсации всегда случаются, потом все встает на свои места»

поделился мыслями о серии плей-офф между «Адмиралом» и «Салаватом» (1-0).

– Получится у Тамбиева с « » преподнести в первом раунде сюрприз в серии с « »?

– «Адмиралу» может помочь смена часовых поясов. Дальневосточники за год уже натренировались их менять, а вот уфимцы окажутся не в своей тарелке, когда во Владивосток прилетят.

– Если после первой победы в гостях «Адмирал» еще и два матча дома заберет, «Салават Юлаев» окажется в очень трудной ситуации.

– Нет, два матча дома «Адмирал» не возьмет, одну – может. Пройти уфимцев команде будет тяжело. Вон у «Салавата» в первом матче – 56 бросков в створ! Одну игру Серебряков вытащил, но…

– Вратарь у «Адмирала» очень хороший. А после такой красивой победы он еще и кураж явно поймает.

– Долго он под такой нагрузкой не вытянет. Посмотрел на него после игры – он же в мыле весь, вымотан до предела. В первых матчах сенсации всегда случаются. А потом все встает на свои места, – сказал заслуженный тренер России.

Серебряков сделал 55 сэйвов в игре с «Салаватом» и установил рекорд «Адмирала» в плей-офф