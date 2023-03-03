Юрзинов-младший о Кубке Гагарина: «Локомотив» – скрытый фаворит. Это хорошая и организованная команда»

поделился мнением о фаворитах плей-офф-2023.

«В каждой конференции есть свои фавориты, в основном на Западе это и СКА.

Также я считаю, что « » – скрытый фаворит. Это хорошая и организованная команда. Может быть, «Локомотив» показывает незрелищный хоккей, но в Кубке Гагарина надо побеждать, а то, как ты играешь, уже никого не интересует. На такой стадии нет крупных счетов и там много овертаймов.

« » тоже попал в плей-офф, конкретно ставя автобус у себя в зоне. На Востоке сложнее и понятно, что фаворит – « ». У остальных команд были большие перепады, серии побед и поражений. В ряде клубов хорошие легионерские бригады, которые могут проявить себя в плей-офф. Зависит от того, кто в плей-офф сможет сохранить больше сил и моральной устойчивости», – сказал заслуженный тренер России.