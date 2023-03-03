поделился мыслями о поражении СКА в матче с минским « » (4:6, 0-1).

– СКА пропустил 6 шайб от минского «Динамо». Не многовато?

– Там вратарь ошибок наделал, такие запускать – это извини меня.

– Питерских армейцев вообще часто критикуют именно за не слишком крепкую оборону и слабую вратарскую бригаду.

– Нет, просто надо было Подъяпольского на первый матч ставить, он же в порядке. Непонятно, зачем поставили в ворота, если взяли Подъяпольского.

Хотя СКА при хорошем настрое должен был и за счет атаки побеждать. Ну что, разве вратарь минчан чем‑то лучше питерских голкиперов? Настроя не хватило.

– Форвард Дмитрий Яшкин заявил, что СКА не смог войти в игру после долгой паузы. Резонно?

– Конечно, на то, чтобы снова войти в хороший игровой ритм, нужно время. Но календарь‑то питерцы сами так себе составили. Вот и перемудрили, слишком много отдыха себе прописали, – сказал заслуженный тренер России.