Крикунов о поражении СКА: «Вратарь ошибок наделал, такие запускать – это извини меня. Надо было Подъяпольского на матч ставить, он же в порядке»
Владимир Крикунов поделился мыслями о поражении СКА в матче с минским «Динамо» (4:6, 0-1).
– СКА пропустил 6 шайб от минского «Динамо». Не многовато?
– Там вратарь ошибок наделал, такие запускать – это извини меня.
– Питерских армейцев вообще часто критикуют именно за не слишком крепкую оборону и слабую вратарскую бригаду.
– Нет, просто надо было Подъяпольского на первый матч ставить, он же в порядке. Непонятно, зачем поставили Николаева в ворота, если взяли Подъяпольского.
Хотя СКА при хорошем настрое должен был и за счет атаки побеждать. Ну что, разве вратарь минчан Шостак чем‑то лучше питерских голкиперов? Настроя не хватило.
– Форвард Дмитрий Яшкин заявил, что СКА не смог войти в игру после долгой паузы. Резонно?
– Конечно, на то, чтобы снова войти в хороший игровой ритм, нужно время. Но календарь‑то питерцы сами так себе составили. Вот и перемудрили, слишком много отдыха себе прописали, – сказал заслуженный тренер России.
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