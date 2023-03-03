Кожевников о поражении СКА: «Только хреновая лошадь начинает с галопа. Делать какие-то выводы рано»

поделился мыслями о поражении в матче с минским « » (4:6, 0-1).

– Как СКА умудрился проиграть дома минскому «Динамо» 4:6?

– У них и в чемпионате были такие провальчики в обороне. Сопернику в двух голах повезло. Ничего особенного. СКА же не проиграл 0:6.

Давайте посмотрим – что мы с первой игры начинаем делать какие-то выводы? Рано еще. Есть такая старая русская поговорка: только хреновая лошадь начинает с галопа. СКА на старте прошлого плей-офф дома, слил, помню, «Спартаку». А потом все матчи выиграл, – сказал двукратный олимпийский чемпион.