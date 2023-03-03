Кожевников о поражении СКА: «Только хреновая лошадь начинает с галопа. Делать какие-то выводы рано»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников контент Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями о поражении СКА в матче с минским «Динамо» (4:6, 0-1).

– Как СКА умудрился проиграть дома минскому «Динамо» 4:6?

– У них и в чемпионате были такие провальчики в обороне. Сопернику в двух голах повезло. Ничего особенного. СКА же не проиграл 0:6.

Давайте посмотрим – что мы с первой игры начинаем делать какие-то выводы? Рано еще. Есть такая старая русская поговорка: только хреновая лошадь начинает с галопа. СКА на старте прошлого плей-офф дома, слил, помню, «Спартаку». А потом все матчи выиграл, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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9 комментариев

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Данила
То есть хр новая лошадь Цска 😀
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Роман Замалетдинов
Олимпийским чемпионом....где редактор
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Дмитрий Галкин
Александр Викторович , опять без закуски 🍷 злоупотреблял ?
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heivani
А кто их делает,выводы то,по первой игре? Вот сыграют по четыре матча,тогда и видно будет,не так ли,мистер Кожевников?
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Руслан Х
Прогиб засчитан?🤔
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Vadoniy
Ответ Bartez1986
что за вопрос журналиста? умудрился? Динамо Минск это не команда что ли?
Ну так-то по меркам топов кхл - да. Полагаю, у букмекеров коэффициент на победу ска около единицы.
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Кеша
Ооо, Кожевников еще и специалист по ипподрому .
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Bartez1986
что за вопрос журналиста? умудрился? Динамо Минск это не команда что ли?
+8
-1
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Ебздрогыч
Только хреновый наездник вместо того, чтобы учиться ездить на лошади, смотрит 800 заездов как другие ездят на лошади
+9
-3
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