Мозякин о «Торпедо»: «Интересно узнать, как их стиль работает в плей-офф. С удовольствием буду следить за серией с «Динамо»
Сергей Мозякин рассказал, за какими командами будет следить в плей-офф.
– Какие ваши ожидания от борьбы за Кубок Гагарина? Внимательно следили за регуляркой?
– Все матчи регулярки, конечно, не смотрел. Но видел повторы большинства игр. Мне нравится, как ведет себя Игорь Ларионов и как играет его команда. Слежу за ним – и по игре, и в медиа.
Конечно, буду смотреть за «Металлургом». Не знаю, будет ли играть в плей-офф Данис [Зарипов]. Если он выйдет, то буду следить за «Ак Барсом». Всегда слежу за ярославским «Локомотивом».
Интересно, как сыграет в плей-офф «Торпедо». Регулярка – это одно, а в плей-офф – другой хоккей. Команда подобралась интересная. И соперник – «Динамо» – противоположный по игре и стилю клуб. Интересно будет посмотреть за серией.
– Как думаете, «Торпедо» может пройти «Динамо» в первом раунде?
– Не знаю. Вот как раз интересно посмотреть и узнать, как их стиль работает в плей-офф. С удовольствием буду следить за этой серией, – сказал бывший нападающий «Металлурга», а ныне директор по развитию молодежи клуба.
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