Тренер «Северстали» Разин о Кубке Гагарина: «Классный плей-офф идет, а показывают футбол, третьи лиги обсасывают. Знают, какой футболист, в какой туалет ходит»

Теги Северсталь премьер-лига Россия КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Р-Спорт Хоккей

Главный тренер «Северстали» посетовал на слабое освещение хоккея в России по сравнению с футболом.

Об этом главный тренер череповецкой команды заявил после первого матча серии Кубка Гагарина против ЦСКА (2:5, 0-1 в серии).

«Если говорить о старте плей-офф КХЛ с сенсационными результатами, вдохновили ли они меня, то мы на другие команды не смотрим.

Но такой классный плей-офф идет, интересный хоккей, а у нас везде показывают только футбол, футбол, футбол, даже третьи лиги обсасывают.

Все знают, какой футболист, в какой туалет ходит, сколько бумаги использует. А в КХЛ прошел интересный чемпионат, начался интересный плей-офф», – сказал Андрей Разин.

Добавим, что шесть из восьми первых матчей первого раунда плей-офф выиграли команды с более низким посевом – это новый рекорд КХЛ.

В Восточной конференции КХЛ первые матчи выиграли команды с восьмым, седьмым и шестым посевом.

4 комментария

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Atsuktuvas
Никто не любит футболистов... ))
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Volzhanin - 34
Согласен с Разиным.
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WelcomeBackPURE
Кхл сейчас топ
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Кеша
Разин красавчик ! Угораю! За словом в карман не полезет .
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