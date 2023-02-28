Разин верит, что «Северсталь» может победить ЦСКА: «Никто не ставит, но у нас есть сильные стороны. Бой дадим, но этого мало – хочется обыграть»

высказал мнение о предстоящей серии с в розыгрыше Кубка Гагарина.

« » заняла седьмое место в таблице Западной конференции, ЦСКА – второе.

«В плей-офф входим с хорошим настроением. У нас сейчас шесть пятерок, скамейка длинная.

Если переходить к команде ЦСКА – на нас никто не ставит. И это в принципе правильно. ЦСКА – чемпион.

У них очень сбалансированный состав, тоже хорошая скамейка запасных. Но и у нас есть свои сильные стороны. Думаю, как минимум мы бой дадим. Конечно, этого мало. Хочется обыграть.

Думаю, что мы приложим все силы, знания, умения. Опыт у нас уже есть – прошлые два сезона. Верим, что можем обыграть», – сказал главный тренер «Северстали».