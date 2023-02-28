Разин верит, что «Северсталь» может победить ЦСКА: «Никто не ставит, но у нас есть сильные стороны. Бой дадим, но этого мало – хочется обыграть»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин высказал мнение о предстоящей серии с ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Северсталь» заняла седьмое место в таблице Западной конференции, ЦСКА – второе.

«В плей-офф входим с хорошим настроением. У нас сейчас шесть пятерок, скамейка длинная.

Если переходить к команде ЦСКА – на нас никто не ставит. И это в принципе правильно. ЦСКА – чемпион.

У них очень сбалансированный состав, тоже хорошая скамейка запасных. Но и у нас есть свои сильные стороны. Думаю, как минимум мы бой дадим. Конечно, этого мало. Хочется обыграть.

Думаю, что мы приложим все силы, знания, умения. Опыт у нас уже есть – прошлые два сезона. Верим, что можем обыграть», – сказал главный тренер «Северстали».

7 комментариев

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ilya92
интересные вы все такие
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ilya92
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dosatuy
И эти не пройдут. ЦСКА реально сильнее.
0
0
0
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Tarry Stellartown
4:0
+4
0
+4
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Олег
Ответ Антон Некрасов
Вперёд Северсталь ! Вот бы было здорово , чтобы Ска и ЦСКА вылетели после первого раунда , вот это дало бы надежду людям , что не всё покупается за деньги , что хоть чуточка честности осталась в спорте , в мире ...
Полностью согласен.
+2
-3
-1
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Антон Некрасов
Вперёд Северсталь ! Вот бы было здорово , чтобы Ска и ЦСКА вылетели после первого раунда , вот это дало бы надежду людям , что не всё покупается за деньги , что хоть чуточка честности осталась в спорте , в мире ...
+2
-3
-1
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Кеша
Андрей Владимирович , желание похвально обыграть ЦСКА , главное потом не обосраться . А то оставите все силы Желаю удачи !
+1
-1
0
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