Сергей Федоров: «Северсталь» – одна из сильнейших команд нижней части конференции. ЦСКА сыграет суше в обороне – это необходимость»

высказался перед серией Кубка Гагарина против «Северстали».

«Есть еще несколько дней на подготовку, на то, чтобы проверить наши игровые детали, которые нужно выполнять еще лучше. Готовимся по плану. « » – подвижная команда, очень организованная, быстрая и резкая.

В форматах «5 на 4» и «4 на 5» соперник играет слаженно. Нам надо прибавить в нескольких компонентах. Среди них катание и переключение от атаки к обороне и обратно.

Моментами мы переключаемся поздно, а у «Северстали» есть резкие игроки. «Северсталь» – одна из сильнейших команд нижней части конференции. Нам достался серьезный соперник.

С первого же раунда мы включаемся в интенсивный, быстрый период. Мы учли моменты, которые у нас не получились против «Северстали» по ходу чемпионата.

У нас было достаточно времени проверить все сочетания. Грядущий плей-офф будет иным по сравнению с прошлогодним.

Мы сохранили костяк, есть все шансы продолжить победные традиции. В обороне сыграем чуть суше, это необходимость», – сказал главный тренер .