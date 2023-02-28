Сергей Федоров: «Северсталь» – одна из сильнейших команд нижней части конференции. ЦСКА сыграет суше в обороне – это необходимость»

Теги ЦСКА Северсталь Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Сергей Федоров высказался перед серией Кубка Гагарина против «Северстали».

«Есть еще несколько дней на подготовку, на то, чтобы проверить наши игровые детали, которые нужно выполнять еще лучше. Готовимся по плану. «Северсталь» – подвижная команда, очень организованная, быстрая и резкая.

В форматах «5 на 4» и «4 на 5» соперник играет слаженно. Нам надо прибавить в нескольких компонентах. Среди них катание и переключение от атаки к обороне и обратно.

Моментами мы переключаемся поздно, а у «Северстали» есть резкие игроки. «Северсталь» – одна из сильнейших команд нижней части конференции. Нам достался серьезный соперник.

С первого же раунда мы включаемся в интенсивный, быстрый период. Мы учли моменты, которые у нас не получились против «Северстали» по ходу чемпионата.

У нас было достаточно времени проверить все сочетания. Грядущий плей-офф будет иным по сравнению с прошлогодним.

Мы сохранили костяк, есть все шансы продолжить победные традиции. В обороне сыграем чуть суше, это необходимость», – сказал главный тренер ЦСКА.

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2 комментария

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Трофимов Анатолий
Цска понимая что уже в плей офф несколько матчей постоянно натаскивает молодёжь которая хочется верить будет прилично играть.На КГ будет другой Цска
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Николай Гэрля
А последние три игры не догадывался Гл. тренер, что Северсталь "быстрая и дисциплинированная" команда? Опять будем еле-еле раскатываться, догонять, пропускать первыми? С очень большой тревогой жду плей-оф:думаю, лучшее, что может быть для ЦСКА это 7 матчей. Дай Бог мне ошибиться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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