Каменский о сезоне КХЛ: «Один из самых интересных чемпионатов за всю историю. Лига движется в правильном направлении, видим интерес к хоккею»

Теги Амур Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Сочи Ярослав Лихачев Матвей Мичков Никита Гребенкин Хоккей

Валерий Каменский заявил, что КХЛ двигается в правильном направлении.

– Как вы оцените прошедший регулярный чемпионат?

– Думаю, что это был один из самых интересных чемпионатов за всю историю КХЛ. Он держал нас в напряжении до последнего дня.

До заключительных игр регулярного чемпионата мы не знали, кто попадет в плей-офф и какие в первом раунде будут пары.

Это было по-настоящему увлекательно! Думаю, болельщикам понравился регулярный чемпионат. К тому же было много матчей – это интересно и для зрителей, приходящих на трибуны, и для телезрителей.

– Можно сказать, что увеличение количества матчей стало правильным решением?

– Уверен, что Континентальная хоккейная лига движется в правильном направлении.

Мы видим результат нашей работы, видим интерес к хоккею. В этом сезоне произошло много интересных и важных событий.

Не только увеличилось количество матчей, но, например, появилось множество талантливых молодых хоккеистов, которые поддерживают своих ветеранов и выходят на первые роли в командах лиги. Это не может не радовать!

– Кто-нибудь из этих игроков впечатлил вас сильнее остальных?

– Не люблю никого выделять, талантов в КХЛ по-настоящему много! В «Амуре» были молодые хоккеисты, которые здорово играли в этом сезоне, например, Ярослав Лихачев, Никита Гребенкин.

В «Сочи» в конце сезона раскрылся Матвей Мичков. Во многих командах выступают перспективные ребята.

Это будущее нашего хоккея, и здорово, что они уже получают опыт на высшем уровне и совершенствуют свое мастерство, – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

5 комментариев

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Сергей Орлов
Такой интерес, что кроме Омска и Новосибирска трибуны полупустые.
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Boni
Интерес!!! Худшая посещаемость = интерес.
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Manowar66
вроде по карте мир какая-то акция с КХЛ
сходить что-ли на Авто
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гилберт
Камен отвратительный приспособленец! А был любимым игроком.
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vvl
Посещаемость упала. Каменский и другие чиновники могут говорить все,что угодно. Люди голосуют рублем! А посещаемость упала!
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