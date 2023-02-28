Каменский о сезоне КХЛ: «Один из самых интересных чемпионатов за всю историю. Лига движется в правильном направлении, видим интерес к хоккею»
Валерий Каменский заявил, что КХЛ двигается в правильном направлении.
– Как вы оцените прошедший регулярный чемпионат?
– Думаю, что это был один из самых интересных чемпионатов за всю историю КХЛ. Он держал нас в напряжении до последнего дня.
До заключительных игр регулярного чемпионата мы не знали, кто попадет в плей-офф и какие в первом раунде будут пары.
Это было по-настоящему увлекательно! Думаю, болельщикам понравился регулярный чемпионат. К тому же было много матчей – это интересно и для зрителей, приходящих на трибуны, и для телезрителей.
– Можно сказать, что увеличение количества матчей стало правильным решением?
– Уверен, что Континентальная хоккейная лига движется в правильном направлении.
Мы видим результат нашей работы, видим интерес к хоккею. В этом сезоне произошло много интересных и важных событий.
Не только увеличилось количество матчей, но, например, появилось множество талантливых молодых хоккеистов, которые поддерживают своих ветеранов и выходят на первые роли в командах лиги. Это не может не радовать!
– Кто-нибудь из этих игроков впечатлил вас сильнее остальных?
– Не люблю никого выделять, талантов в КХЛ по-настоящему много! В «Амуре» были молодые хоккеисты, которые здорово играли в этом сезоне, например, Ярослав Лихачев, Никита Гребенкин.
В «Сочи» в конце сезона раскрылся Матвей Мичков. Во многих командах выступают перспективные ребята.
Это будущее нашего хоккея, и здорово, что они уже получают опыт на высшем уровне и совершенствуют свое мастерство, – сказал вице-президент по развитию КХЛ.
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