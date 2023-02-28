Каменский о сезоне КХЛ: «Один из самых интересных чемпионатов за всю историю. Лига движется в правильном направлении, видим интерес к хоккею»

заявил, что КХЛ двигается в правильном направлении.

– Как вы оцените прошедший регулярный чемпионат?

– Думаю, что это был один из самых интересных чемпионатов за всю историю КХЛ. Он держал нас в напряжении до последнего дня.

До заключительных игр регулярного чемпионата мы не знали, кто попадет в плей-офф и какие в первом раунде будут пары.

Это было по-настоящему увлекательно! Думаю, болельщикам понравился регулярный чемпионат. К тому же было много матчей – это интересно и для зрителей, приходящих на трибуны, и для телезрителей.

– Можно сказать, что увеличение количества матчей стало правильным решением?

– Уверен, что Континентальная хоккейная лига движется в правильном направлении.

Мы видим результат нашей работы, видим интерес к хоккею. В этом сезоне произошло много интересных и важных событий.

Не только увеличилось количество матчей, но, например, появилось множество талантливых молодых хоккеистов, которые поддерживают своих ветеранов и выходят на первые роли в командах лиги. Это не может не радовать!

– Кто-нибудь из этих игроков впечатлил вас сильнее остальных?

– Не люблю никого выделять, талантов в КХЛ по-настоящему много! В « » были молодые хоккеисты, которые здорово играли в этом сезоне, например, , .

В « » в конце сезона раскрылся Матвей Мичков. Во многих командах выступают перспективные ребята.

Это будущее нашего хоккея, и здорово, что они уже получают опыт на высшем уровне и совершенствуют свое мастерство, – сказал вице-президент по развитию КХЛ.