Вадим Епанчинцев: «Результат «Амура» оставляет двоякое впечатление. На старте в 20 матчах заработали всего 12 очков. Потерянных баллов не хватило в концовке»

Главный тренер «Амура» подвел итоги сезона-2022/23.

Хабаровский клуб занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

«Самое главное в любом виде спорта – результат. Команда не попала в плей-офф, в самую интересную часть чемпионата. Заканчивать раньше времени никому не хотелось – ни команде, ни тренерскому штабу, ни руководителям, ни болельщиками, которые на протяжении всего сезона поддерживали нас.

Результат команды оставляет двоякое впечатление. Причины нам еще стоит разобрать. Было важно хорошо начать чемпионат. На старте сезона в 20 матчах заработали всего 12 очков. Потерянных баллов не хватило в концовке. С 20 октября до конца чемпионата команда набирала по 50 процентов очков.

Были по ходу сезона и травмы, и отъезды ведущих игроков, в частности , на котором строилась наша оборона», - сказал главный тренер « ».