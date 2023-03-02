Олег Леонтьев: «Ак Барс» – опытная команда, кубковый боец, но «Нефтехимик» тоже хочет немножко побеждать»

Главный тренер « » Олег Леонтьев высказался о серии с « ».

«Каждая игра – это чистый лист бумаги. Да, «Ак Барс» – опытная команда, кубковый боец, но мы тоже хотим немножко побеждать.

Были готовы, что Казань побежит. Внесли коррективы, умело отражали эти атаки», – сказал тренер после победы в овертайме.

Впервые 4 клуба с низким посевом выиграли стартовые матчи серий 1-го раунда Кубка Гагарина