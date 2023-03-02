Олег Леонтьев: «Ак Барс» – опытная команда, кубковый боец, но «Нефтехимик» тоже хочет немножко побеждать»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о серии с «Ак Барсом».
«Каждая игра – это чистый лист бумаги. Да, «Ак Барс» – опытная команда, кубковый боец, но мы тоже хотим немножко побеждать.
Были готовы, что Казань побежит. Внесли коррективы, умело отражали эти атаки», – сказал тренер после победы в овертайме.
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