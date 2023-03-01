Леонтьев о 3:2 с «Ак Барсом»: «Нефтехимик» провел классную комбинацию в овертайме. Задача-минимум выполнена»

Главный тренер « » Олег Леонтьев высказался об игре с « » (3:2 ОТ).

«Сделали первый шаг, задачу-минимум выполнили – победить на выезде.

Да, тяжелый матч: вроде повели 2:0, но удаления – получили пятиминутный штраф, вроде выстояли, но пропустили за 30 секунд до его окончания.

А так – классный хоккей и с нашей стороны, и со стороны соперника: голевые комбинации, ситуации под воротами.

В овертайме любой бросок может решить исход матча, мы провели классную комбинацию и забили решающий гол. Парни проявили мужество и волю к победе.

Молодцы, но это только первый шаг, готовимся к следующему матчу», – сказал Леонтьев.