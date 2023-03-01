Леонтьев о 3:2 с «Ак Барсом»: «Нефтехимик» провел классную комбинацию в овертайме. Задача-минимум выполнена»

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался об игре с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

«Сделали первый шаг, задачу-минимум выполнили – победить на выезде.

Да, тяжелый матч: вроде повели 2:0, но удаления – получили пятиминутный штраф, вроде выстояли, но пропустили за 30 секунд до его окончания.

А так – классный хоккей и с нашей стороны, и со стороны соперника: голевые комбинации, ситуации под воротами.

В овертайме любой бросок может решить исход матча, мы провели классную комбинацию и забили решающий гол. Парни проявили мужество и волю к победе.

Молодцы, но это только первый шаг, готовимся к следующему матчу», – сказал Леонтьев.

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2 комментария

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Ответ Shamarin
Что значит минимум. Бейтесь и дальше в серии!
Биться будут. Наверное, неправильно высказался он на эмоциях. Задача, наверное, стоит взять свои домашние игры и минимум одну гостевую. Вот и сократилось крайне неудачно до "задача минимум".

По крайней мере, я на это очень надеюсь и это было бы логично. :)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shamarin
Что значит минимум. Бейтесь и дальше в серии!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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