Леонтьев о 3:2 с «Ак Барсом»: «Нефтехимик» провел классную комбинацию в овертайме. Задача-минимум выполнена»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался об игре с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).
«Сделали первый шаг, задачу-минимум выполнили – победить на выезде.
Да, тяжелый матч: вроде повели 2:0, но удаления – получили пятиминутный штраф, вроде выстояли, но пропустили за 30 секунд до его окончания.
А так – классный хоккей и с нашей стороны, и со стороны соперника: голевые комбинации, ситуации под воротами.
В овертайме любой бросок может решить исход матча, мы провели классную комбинацию и забили решающий гол. Парни проявили мужество и волю к победе.
Молодцы, но это только первый шаг, готовимся к следующему матчу», – сказал Леонтьев.
По крайней мере, я на это очень надеюсь и это было бы логично. :)