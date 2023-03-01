СКА проиграл стартовый матч в Кубке Гагарина впервые с 2019-го
СКА начал плей-офф КХЛ с поражения впервые с сезона-2018/19.
Команда Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (4:6) в домашней игре.
В последний раз петербуржцы проигрывали первый матч первого раунда Кубка Гагарина в 2019 году – их со счетом 2:0 победил «Спартак». Во второй игре они также уступили, но в итоге сумели дойти до финала конференции.
Вторая игра с минским «Динамо» назначена на 3 марта. Она пройдет в России.
В любом случае серия ожидается очень интересной. И это то, что надо. Минск радует.
Завтра Бостон порвёт
У него своя система. Интегральная.
За Минск!!!
Молодцы динамики !
Нам - не унывать, все бывает, делаем выводы и побеждаем в пятницу
Вперед, наш СКА!