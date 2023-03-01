СКА проиграл стартовый матч в Кубке Гагарина впервые с 2019-го

начал плей-офф с поражения впервые с сезона-2018/19.

Команда Романа Ротенберга уступила минскому « » (4:6) в домашней игре.

В последний раз петербуржцы проигрывали первый матч первого раунда Кубка Гагарина в 2019 году – их со счетом 2:0 победил « ». Во второй игре они также уступили, но в итоге сумели дойти до финала конференции.

Вторая игра с минским «Динамо» назначена на 3 марта. Она пройдет в России.