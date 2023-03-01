СКА проиграл стартовый матч в Кубке Гагарина впервые с 2019-го

Теги СКА Спартак Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА начал плей-офф КХЛ с поражения впервые с сезона-2018/19.

Команда Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (4:6) в домашней игре.

В последний раз петербуржцы проигрывали первый матч первого раунда Кубка Гагарина в 2019 году – их со счетом 2:0 победил «Спартак». Во второй игре они также уступили, но в итоге сумели дойти до финала конференции.

Вторая игра с минским «Динамо» назначена на 3 марта. Она пройдет в России.

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20 комментариев

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Белый офицер
Роман фору дает. Таком гению неинтересно на равных начинать с клубом уровня минского Динамо.
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Мирзоанис Якубов
Ура-ура-ура! Пока-пока! Это на х летит СКА!
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Dinamik1
Вся страна благодарит браский Минск.
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Рома Павлычев
Ответ anapa 2013
Скрины для школоты, если уверен - грузи на это хату у буков.
Грузить хату буков это для полных кретинов
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anapa 2013
Ответ Рома Павлычев
Следующий матч - сухая победа Ска и 3 отмпненные шайбы динамо. Скриньте
Скрины для школоты, если уверен - грузи на это хату у буков.
+1
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badr
Ответ Рома Павлычев
Следующий матч - сухая победа Ска и 3 отмпненные шайбы динамо. Скриньте
Да не, такое уже творить никто не будет.
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Рома Павлычев
Ответ Shamarin
Он сразу после матча сказал, что долго отдыхали, а Минск не успел остыть) В любом случае серия ожидается очень интересной. И это то, что надо. Минск радует.
Следующий матч - сухая победа Ска и 3 отмпненные шайбы динамо. Скриньте
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Огюст
Минчане не зря бились за попадание в восьмёрку ! С первой победой Динамовцы вас в этой серии !
+5
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Shamarin
Ответ Jenqa123
СИСТЕМА дала сбой?
Он сразу после матча сказал, что долго отдыхали, а Минск не успел остыть)
В любом случае серия ожидается очень интересной. И это то, что надо. Минск радует.
+3
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+3
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Рейтинг
Ответ Ферзь на р1
У Йоси Марино будет вся ночь ещё набираться опыта, смотря матчи НХЛ
Да.
Завтра Бостон порвёт
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Рейтинг
Вудкрофт - это вам не это.
У него своя система. Интегральная.
За Минск!!!
0
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srs
Ответ Олег
Матч не видел, но удивлён . Молодцы динамики !
Вероятность того, что серия может закончится на арене питерцев стала выше, чем было до стартового свистка
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Олег
Матч не видел, но удивлён .
Молодцы динамики !
+2
0
+2
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amadeus_amadeus
Динамо и их болельщиков с заслуженной победой! Шикарный матч в их исполнении
Нам - не унывать, все бывает, делаем выводы и побеждаем в пятницу
Вперед, наш СКА!
+3
-1
+2
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Jeff Lebowski
Я, будучи москвичом, болею в этой паре за Минское "Динамо" :-)
+11
-1
+10
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Ферзь на р1
У Йоси Марино будет вся ночь ещё набираться опыта, смотря матчи НХЛ
+1
0
+1
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Красный чай
Ромка вылетай от минска мы верим в тебя, ты можешь!
+5
-1
+4
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Ебздрогыч
Яйца на кулак - против Минска никак!
+13
-2
+11
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Russ Ivan
Сейчас будут срочно спасать Ротена и его отряд...
+2
-1
+1
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Jenqa123
СИСТЕМА дала сбой?
+7
-1
+6
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