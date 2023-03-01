Ротенберг о 4:6 с минским «Динамо»: «СКА выпал из тонуса. Одна из худших игр в сезоне, возможно»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:6).

«Серьезно готовились к сопернику, понимали, что они сыграли десять игр на грани вылета, они были в игровом тонусе, у них по сути был уже плей-офф.

Где-то мы выпали из игрового тонуса, не смогли порадовать наших болельщиков. Первый блин комом, будем сильнее.

У нас есть следующая игра, чтобы все исправить, учтем этот матч. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре порадовать наших болельщиков.

Не сказал бы, что мы играли лучшую нашу игру в этом сезоне. Может, даже одна из худших игр. Так получилось: где-то давление, полные трибуны, это непросто для игроков. Мы хорошо поговорили в раздевалке, разберем игру.

Это плей-офф, здесь нет слабых соперников. Ребята у соперника прошли многие игры «от ножа», много канадцев, ребят, которые играют спокойно и уверенно, им нечего терять.

Все здесь зависит от нас, для нас эта игра – хороший урок, и было даже важнее получить такой урок, чтобы такого не было в будущем», – заявил Ротенберг.

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11 комментариев

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Кеша
Если же абстрагироваться от всего , что говорит Ротенберг , то это первая игра плей офф. Безусловно , команда СКА с большим бюджетом более мастеровитая . И , конечно, следующая игра не будет похожа на эту . Просмотрят , обсудят , где кто не доиграл и все будет по -другому . Собственно говоря , как и во всех других матчах . И трагедии по первому матчу не должно быть никакой .
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snipe
Прочел интервью, зачеркнул три "бинго!"
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IVAN-67
Ёся , вы пропустили шесть ! Шесть это пять пальчиков на одной руке и ещё один пальчик на другой. Это не просто много - это дохрена. Систему нужно срочно менять ( с тренером вместе) Далее - соперник работал и лез в ПО , а вы отдыхали и готовились . И что ? И ничто ? Спортивная Россия ликует.
+2
0
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_abc_
Ну, я надеюсь, что одна из, но не последняя из таких. Нужно ещё три таких же подряд.

Минчане - вы молодцы. Так держать!
+8
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Ми Ша
Расстроился когда Локомотив проиграл Витязю, но узнав что СКА влетело Минску обрадовался.
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Пинающий Достоинства
Ало, Паааааппп!!!’
+6
-3
+3
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Пинающий Достоинства
Ало, Паааааппп!!!’
+4
-4
0
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Александр Коноваленко
Из какого тонуса? Из ануса...
+8
-5
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Дмитрий9779
Надо похвалить соперников.
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Олег
СКА думали што переедут ДИНАМИКОВ не тут-то было.
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Кеша
Система такая пять вперед - пять назад , кто дал бросить , одна много . Шесть в самый раз бгггг . Под любой конфуз придумает что сказать . Вы тут всем доказывали в своих эпических речах какие вы крутые , что даже одну шайбу пропустить это много . Больше вас никто такую пургу не несёт.
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