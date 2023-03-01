Ротенберг о 4:6 с минским «Динамо»: «СКА выпал из тонуса. Одна из худших игр в сезоне, возможно»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча с минским « » (4:6).

«Серьезно готовились к сопернику, понимали, что они сыграли десять игр на грани вылета, они были в игровом тонусе, у них по сути был уже плей-офф.

Где-то мы выпали из игрового тонуса, не смогли порадовать наших болельщиков. Первый блин комом, будем сильнее.

У нас есть следующая игра, чтобы все исправить, учтем этот матч. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре порадовать наших болельщиков.

Не сказал бы, что мы играли лучшую нашу игру в этом сезоне. Может, даже одна из худших игр. Так получилось: где-то давление, полные трибуны, это непросто для игроков. Мы хорошо поговорили в раздевалке, разберем игру.

Это плей-офф, здесь нет слабых соперников. Ребята у соперника прошли многие игры «от ножа», много канадцев, ребят, которые играют спокойно и уверенно, им нечего терять.

Все здесь зависит от нас, для нас эта игра – хороший урок, и было даже важнее получить такой урок, чтобы такого не было в будущем», – заявил Ротенберг.