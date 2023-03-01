Гендиректор «Салавата» после 1:2 с «Адмиралом»: «Терпение – это благодетель. Наши возможности – в статистике игры»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о поражении от «Адмирала» (1:2 ОТ).

«Наши возможности – в статистике сегодняшней игры. Уверенности у команды меньше вдруг не стало. В каждом следующем матче будем играть на победу.

Терпение – это благодетель», – написал Ринат Баширов. 

У «Салавата» 122 броска в матче с «Адмиралом», 56 – в створ. Уфимцы проиграли в овертайме (1:2) после 1-го гола Корбита в КХЛ

Серебряков сделал 55 сэйвов в игре с «Салаватом» и установил рекорд «Адмирала» в плей-офф

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1 комментарий

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Rialto
Чтоб тебя рысь сожрала, скупердяй
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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