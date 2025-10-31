Мирошниченко подписал 2-летний контракт с «Вашингтоном» с зарплатой 925 тысяч долларов в год. Форвард провел 39 матчей в НХЛ за два сезона

«Вашингтон» и Иван Мирошниченко подписали новый контракт.

21-летний нападающий продлил соглашение с «Кэпиталс» на два года и средней зарплатой 925 тысяч долларов.

По данным PuckPedia, в первый сезон базовая зарплата хоккеиста составит 850 тысяч долларов, во второй – 900 тысяч долларов.

Также предусмотрен подписной бонус в размере 50 тысяч долларов, распространяющийся на оба сезона.

Действующее соглашение новичка Ивана Мирошниченко с зарплатой 950 тысяч долларов рассчитано до завершения этого сезона.

«Вашингтон » выбрал хоккеиста под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022. На данный момент он провел 39 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 10 (3+7) очков.