Игорь Еронко: «Звонил Ларионову, когда работал в «Авангарде» – нужен был тренер по нападающим. Профессор отказался со словами: «С Хартли мы не сработаемся – его команды не играют в хоккей»

Игорь Еронко рассказал, как пытался пригласить Игоря Ларионова в «Авангард».

Бывший ассистент генерального менеджера «Авангарда » Игорь Еронко на фоне поражения СКА от «Локомотива » (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ высказался о том, как общался с главным тренером петербургского клуба.

«Помнится, я звонил Ларионову, когда еще работал в «Авангарде». Нам нужен был тренер по нападающим.

Профессор наотрез отказался со словами: «С Хартли мы не сработаемся – его команды не играют в хоккей», – написал Игорь Еронко.