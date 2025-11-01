Игорь Еронко: «Звонил Ларионову, когда работал в «Авангарде» – нужен был тренер по нападающим. Профессор отказался со словами: «С Хартли мы не сработаемся – его команды не играют в хоккей»
Игорь Еронко рассказал, как пытался пригласить Игоря Ларионова в «Авангард».
Бывший ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко на фоне поражения СКА от «Локомотива» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ высказался о том, как общался с главным тренером петербургского клуба.
«Помнится, я звонил Ларионову, когда еще работал в «Авангарде». Нам нужен был тренер по нападающим.
Профессор наотрез отказался со словами: «С Хартли мы не сработаемся – его команды не играют в хоккей», – написал Игорь Еронко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Игоря Еронко
