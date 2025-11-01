«Колорадо» выиграл 2-й матч подряд после серии из 4 поражений. «Вегас» уступил в 3 из 4 последних игр

«Колорадо» обыграл «Вегас» (4:2) в матче чемпионата НХЛ.

«Эвеланш» одержали вторую победу подряд после серии из 4 поражений.

После 12 игр команда под руководством Джареда Беднара с 18 очками лидирует в Западной конференции.

«Вегас» проиграл 3 из 4 последних матчей. После 11 игр «Голден Найтс» с 15 баллами занимают на Западе 4-е место.