«Колорадо» выиграл 2-й матч подряд после серии из 4 поражений. «Вегас» уступил в 3 из 4 последних игр
«Колорадо» обыграл «Вегас» (4:2) в матче чемпионата НХЛ.
«Эвеланш» одержали вторую победу подряд после серии из 4 поражений.
После 12 игр команда под руководством Джареда Беднара с 18 очками лидирует в Западной конференции.
«Вегас» проиграл 3 из 4 последних матчей. После 11 игр «Голден Найтс» с 15 баллами занимают на Западе 4-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
