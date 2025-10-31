Грицюк переведен во 2-е звено «Нью-Джерси» к Палату и Хиширу, Майер – в 3-е. «Дэвилс» проиграли «Колорадо» и «Сан-Хосе» с общим счетом 6:13

Арсений Грицюк переведен во второе звено «Нью-Джерси».

Нападающий «Дэвилс» Арсений Грицюк тренировался во втором звене команды в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса ».

Вместе с россиянином в сочетании работали Ондржей Палат и Нико Хишир .

В прошлом матче с «Сан-Хосе» (2:5) Арсений Грицюк был заявлен в третьем звене с Юхо Ламмикко и Коннором Брауном.

Кроме того, Тимо Майер был переведен в третье звено к Ламмикко и Доусону Мерсеру.

Грицюк набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 1» в 11 матчах текущего сезона.