53-летний Ягр сделал передачу в матче чемпионата Чехии, набрав 1-е очко в сезоне. Форвард «Кладно» провел на льду 11:09 в игре с «Пардубице»
Яромир Ягр набрал первый результативный балл в сезоне.
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Чехии против «Пардубице» (3:8). Это его первое очко в сезоне.
В этой игре 53-летний чешский хоккеист также нанес два броска по воротам при полезности «минус 3» и игровом времени 11:09 (02:08 – в большинстве).
В нынешнем сезоне Ягр провел четыре матча при четырех бросках по воротам и общей полезности «минус 5».
Для Яромира это 38-й профессиональный сезон в карьере.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Hokej.cz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости