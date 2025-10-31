53-летний Ягр сделал передачу в матче чемпионата Чехии, набрав 1-е очко в сезоне. Форвард «Кладно» провел на льду 11:09 в игре с «Пардубице»

Яромир Ягр набрал первый результативный балл в сезоне.

Нападающий «Кладно » Яромир Ягр сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Чехии против «Пардубице » (3:8). Это его первое очко в сезоне.

В этой игре 53-летний чешский хоккеист также нанес два броска по воротам при полезности «минус 3» и игровом времени 11:09 (02:08 – в большинстве).

В нынешнем сезоне Ягр провел четыре матча при четырех бросках по воротам и общей полезности «минус 5».

Для Яромира это 38-й профессиональный сезон в карьере.